Выжившие под завалами: двух кошек нашли через две недели после взрыва на Позняках – фото
К своим владельцам вернулись сразу две кошки, которые пропали после взрыва в многоэтажке на Позняках в Киеве 21 июня. Теперь Умке и Элис придется жить уже в новом доме.
Кошку нашли под диваном в разрушенном доме
О том, что четвероногие использовали одну из своих жизней и нашлись невредимыми, сообщает "Украинская правда".
К теме Взрыв на Позняках в Киеве: когда обнародуют результаты экспертиз
Шотландскую вислоухую кошку Элис нашли в одной из разрушенных квартир под диваном.
Когда уже были завершены все-все работы (потому что там крайне опасно, и сейчас конструкции очень "подвижные"), когда надежды найти хоть кого-то живого совсем не осталось – все же была спасена еще одна маленькая пушистая жизнь,
– пишут в сообщении группы "Котоберфест" в фейсбуке.
Кошка бы так и осталась под завалами, если бы спасатели еще раз не полезли в разрушенный дом. Посветив по углам фонарем, они обнаружили пушистика.
Кошка Элис с владелицей / Фото "Украинской правды"
К хозяевам вернулась и кошка Умка
1 июля вернулась к своим хозяевам и кошка Умка. Ее владельцы буквально за час до взрыва уехали на дачу, а дома оставили только любимцев – кота и собаку. Такса выбралась через три дня, а вот кошке на это понадобилось гораздо больше времени.
Взрыв на Позняках в Киеве: главное
- Примерно в 10 утра 21 июня в результате взрыва газа на Позняках разрушился дом. С 5 по 8 этаж квартиры разлетелись на части.
- Погибли пятеро людей.
- Жители дома, в котором произошел взрыв, рассказали, что за несколько дней до взрыва к ним приходили коммунальщики и что-то "ремонтировали". После этого в доме пахло газом.
- В доме – 40 квартир. Всех их владельцев власть обещала оперативно обеспечить жильем.
- 25 июня Зеленский вручил 12 семьям ключи от новых квартир.