К своим владельцам вернулись сразу две кошки, которые пропали после взрыва в многоэтажке на Позняках в Киеве 21 июня. Теперь Умке и Элис придется жить уже в новом доме.

Кошку нашли под диваном в разрушенном доме

О том, что четвероногие использовали одну из своих жизней и нашлись невредимыми, сообщает "Украинская правда".

К теме Взрыв на Позняках в Киеве: когда обнародуют результаты экспертиз

Шотландскую вислоухую кошку Элис нашли в одной из разрушенных квартир под диваном.

Когда уже были завершены все-все работы (потому что там крайне опасно, и сейчас конструкции очень "подвижные"), когда надежды найти хоть кого-то живого совсем не осталось – все же была спасена еще одна маленькая пушистая жизнь,

– пишут в сообщении группы "Котоберфест" в фейсбуке.

Кошка бы так и осталась под завалами, если бы спасатели еще раз не полезли в разрушенный дом. Посветив по углам фонарем, они обнаружили пушистика.



Кошка Элис с владелицей / Фото "Украинской правды"

К хозяевам вернулась и кошка Умка

1 июля вернулась к своим хозяевам и кошка Умка. Ее владельцы буквально за час до взрыва уехали на дачу, а дома оставили только любимцев – кота и собаку. Такса выбралась через три дня, а вот кошке на это понадобилось гораздо больше времени.

Взрыв на Позняках в Киеве: главное