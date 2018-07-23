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Вызов балерины и неудачные па: Анита Луценко забавно рассказала об участии в "Танцах со звездами

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Танцы со звездами 2018: участники шоу
Танцы со звездами 2018: участники шоу

Звездный челендж в украинском шоу-бизнесе продолжается. К шоу "Танцы со звездами" присоединилась фитнес-тренер Анита Луценко.

Авторы шоу в 2018 году решили оригинально представить начало проекта "Танцы со звездами". Каждый из участников записывает видео и передает эстафету другой звезде. Следовательно сеть заполонила лихорадка: поклонники шоу не могут предсказать, в каком составе увидят первые выпуски танцевальной программы.

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Сейчас известны 4 участника "Танцев со звездами". На участие в шоу согласились экс-"холостяк" Иракли Макацария, телеведущая Маша Ефросинина и боксер Денис Беринчик. Вызов от спортсмена забавно приняла и тренер Анита Луценко.

Ну вот я и не приняла вызов? Нет! С удовольствием принимаю вызов от Дениса Беринчика. Поэтому ждите мою внутреннюю, очень глубоко спящую балерину в эфирах "Танцы со звездами",
– прокричала в горах Анита Луценко.

 

Звездный тренер добавила, что в течение недели уже готовится к участию в шоу. Она показала фрагмент своей тренировки и показала несколько неудачных па. Эстафету Анита Луценко передала юмористу и тренеру Лиги смеха Игорю Ласточкину. Он пока не отреагировал на вызов фитнес-тренера.

Теги: LifeStyle Новости Украины
Источник: 24 Канал
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