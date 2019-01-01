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      Вызов зиме: в Черкассах пожилые люди устроили новогодние купания в ледяной воде

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      Вместо опасных фейерверков в честь Нового года, черкасские пенсионеры решили нырять в ледяную воду. И это их не пугает, а, наоборот, закаляет.

      Пенсионеры клуба "Долголетие" в первый день Нового года на рассвете направлялись на берег Днепра, чтобы нырнуть в ледяную воду.

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      Они отказались от вредных блюд и алкоголя, зато выбрали здоровый образ жизни. Пенсионерка Таисия нырнула в первые минуты нового года. Она рассказала, что плавает каждый день и зимой, и летом уже 6 лет, ведь это полезно для здоровья.

      Черкаські пенсіонери купалися у крижаній воді у перший день Нового року
      Черкасские пенсионеры купались в ледяной воде в первый день Нового года

      Самым старшим участникам клуба – 80 лет, однако они ежедневно ныряют в Днепр и хвастаются хорошим здоровьем.

      Мы ведем полностью здоровый образ жизни, потому что когда-то болели и употребляли алкоголь. А сейчас бежим в клуб – или прорубь приготовим, или просто пообщаемся с единомышленниками,
      – сказал руководитель клуба "Долголетие" Александр Толбатов.

      Черкасские моржи не боятся холодной воды и уверяют: могут плавать почти полчаса, а также устанавливают уже рекорды.

      После купания – согреваются травяным чаем по особому рецепту с добавлением перца, яблока и шкурок лимона и апельсина. Пожилые люди уверены: здоровый образ жизни и закаливание помогут прожить едва не 100 лет. Обещают довести это собственным примером.

      Теги: Новости Черкасс Новости Украины Здоровье Здоровая жизнь
      Источник: 24 канал
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