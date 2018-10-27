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      Вызвали фурор: украинцы завоевали 20 медалей на "Играх непокоренных"

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      На "Играх непокоренных" в Сиднее украинцы завоевали рекордное для страны количество медалей. За неделю наши спортсмены 20 раз поднимались на пьедестал в Австралии. В частности, стали лучшими в гребле на тренажерах, пауэрлифтингу, стрельбе из лука и легкой атлетике.

      Украинские спортсмены боролись за медали в легкой атлетике, стрельбе из лука, плавании и тому подобное. И раз за разом забирали призовые медали.

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      Поддержка наших болельщиков иногда перекрикивала даже иностранных комментаторов. В этом году украинская сборная завоевала 20 медалей. Семь золотых, десять серебряных и три бронзовых. И так превзошла наш прошлогодний результат. Среди чемпионов и участников, только одна женщина – Майя Москвич. Она впервые была на соревнованиях такого уровня и сразу получила 2 золота – среди новичков и в командном зачете сборной.

      "Игры непокоренных"


      Соревнования в Сиднее

      "Я бы хотела посвятить эту победу тем, кто вернулся с войны и Майдана живыми. Это не нам было решать, оставаться в живых или нет, но мы можем решать, как нам жить дальше. Мы должны прожить жизнь достойно, мы можем это сделать, и моя сегодня победа показывает, что на самом деле все невозможное – возможно", – рассказала призер золота "Игр непокоренных" Майя Москвич.


      Призер золота "Игор непокоренных" Майя Москвич


      Украина выборола 20 медалей


      Украинцы на соревнованиях

      Наша команда собирается домой. В понедельник, 29 октября, их можно встретить в аэропорту Борисполь.

      Что такое "Игры непокоренных"?Игры непокоренных – это соревнование паралимпийского типа для ветеранов. Здесь не всегда выступают профи, однако, отбор в сборной – немалый. Украинская сборная в соревнованиях участвовала во второй раз. Интересно, что состав команды полностью обновлен, потому что по правилам нельзя представлять страну несколько лет подряд.

      Автор: Анна Сердюк
      Теги: Новости Украины Спорт Игры непокоренных Австралия
      Источник: 24 канал
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