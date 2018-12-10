"Вызывает сожаление": у Путина отреагировали на прекращение Украиной Договора о дружбе с РФ

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина – Дмитрий Песков заявил, что непродление Украиной Договора о дружбе и сотрудничестве с РФ вызывает сожаление Кремля.

Об этом сообщает ТАСС.

"Очевидно одно – вряд ли этот шаг можно расценивать как шаг, который в интересах украинцев – тех же украинцев, с которыми нас связывают узы родственных и братских отношений, несмотря ни на что", – сказал представитель Путина.

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Можно выразить только сожаление в связи с тем, что украинское руководство принимает такие опрометчивые решения. На наш взгляд, это является проявлением неуважения к своему собственному народу, к его интересам,

– добавил Песков.

Напомним, 6 декабря Верховная Рада приняла проект закона о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. И уже 10 декабря этот законопроект был подписан президентом Петром Порошенко.

Что известно о Договоре о дружбе между Украиной и Россией?Это соглашение, в котором закрепляются принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимные обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга. Договор был подписан в Киеве 31 мая 1997 года Президентом Украины Леонидом Кучмой и президентом РФ Борисом Ельциным. Фактически договор является действующим, но аннексия Крыма Россией и начало военной интервенции на Донбассе ставит под сомнение выполнение этого договора со стороны РФ как политически, так и фактически.