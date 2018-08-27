Ошалелый фанат преследовал Бейонсе и Jay-Z на сцене и сорвал выступление: видео
Бейонсе с мужем Jay-Z продолжают выступать с концертами в рамках мирового турне "OTR II", Однако во время последнего выступления в Атланте произошел досадный случай: пьяный фанат прорвался через охрану и вылез на сцену.
Нетрезвый поклонник изрядно напугал пару. Об этом сообщает издание TMZ.
Читайте также: Конфуз с Бейонсе: как певицу на концерте спасали с лестницей: видео
Сначала неизвестный мужчина взобрался на сцену. Бейонсе и Jay-Z как раз развернулись, чтобы уйти со сцены, но пьяный фанат бросился бежать за ними.
По словам представителей звезд, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Интересно, что остановили мужчину именно танцоры на сцене. Так, он ничего не сделал артистам.
Смотрите видео, как пьяный фанат Бейонсе и Jay-Z вылез на сцену:
Отмечается, что Бейонсе и Jay-Z отказались выдвигать претензии и продолжат тур в штатном режиме. Однако полиция Атланты выдвинула обвинения против 26-летнего Энтони Чарльза Томаса Максвелла после инцидента.