Ошалелый фанат преследовал Бейонсе и Jay-Z на сцене и сорвал выступление: видео

Бейонсе с мужем Jay-Z продолжают выступать с концертами в рамках мирового турне "OTR II", Однако во время последнего выступления в Атланте произошел досадный случай: пьяный фанат прорвался через охрану и вылез на сцену.

Нетрезвый поклонник изрядно напугал пару. Об этом сообщает издание TMZ.

Читайте также: Конфуз с Бейонсе: как певицу на концерте спасали с лестницей: видео

Сначала неизвестный мужчина взобрался на сцену. Бейонсе и Jay-Z как раз развернулись, чтобы уйти со сцены, но пьяный фанат бросился бежать за ними.

По словам представителей звезд, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Интересно, что остановили мужчину именно танцоры на сцене. Так, он ничего не сделал артистам.

Смотрите видео, как пьяный фанат Бейонсе и Jay-Z вылез на сцену:

Допис, поширений OTR TOUR II @beyonce (@otrtourvids) 25 Сер 2018 р. о 9:55 PDT

I guess this is when it happened but I don’t see a fight pic.twitter.com/O0rHWz1a2K — ???• (@LipsTaco) 26 августа 2018 г.

I guess this is when it happened but I don’t see a fight pic.twitter.com/O0rHWz1a2K — ???• (@LipsTaco) 26 августа 2018 г.

Отмечается, что Бейонсе и Jay-Z отказались выдвигать претензии и продолжат тур в штатном режиме. Однако полиция Атланты выдвинула обвинения против 26-летнего Энтони Чарльза Томаса Максвелла после инцидента.