Вже не 2 – 3 місяці: Арестович дав новий прогноз щодо закінчення війни

Радник Офісу Президента Олексій Арестович вважає, що війна в Україні найближчим часом не закінчиться. Ба більше, є високі шанси, що вона перетвориться на затяжний конфлікт.

Про це він заявив під час ефіру на ютуб-каналі "Фейгин Livе". Розмовляючи з російським правозахисником і опозиціонером, Арестович зазначив: затяжний конфлікт, коли мовиться про 2 – 3 роки або принаймні понад рік, повідомляє 24 канал.

Війна в Україні стане затяжним конфліктом

За словами радника ОП, вже за 2 місяці війна в Україні триватиме рівно рік. І за ці 2 місяці жодним чином не закінчиться.

"Я підозрюю, що вона не закінчиться і через пів року після цих двох місяців. Вже 1,5 року маємо, і це можна кваліфікувати як затяжний конфлікт", – констатував Арестович.