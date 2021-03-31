Вже не глава КСУ, – у Зеленського знову заговорили про статус Тупицького
Представник президента у КСУ Федір Веніславський заявив, що Олександр Тупицький вже не очолює Конституційний Суд. За його словами, Тупицький втратив посаду після опублікування указу про скасування його призначення.
Источник:24 канал
Розпорядження Тупицького – нікчемні
З моменту підписання указу президентом Тупицький перестав бути суддею КСУ, а будь-які його розпорядження після цього не мають юридичної сили. Про це представник глави держави сказав в ефірі одного з українських телеканалів.
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Тупицький вже перестав бути суб'єктом з 27 березня 2021 року. Те, що людина себе вважає ще на цей час якимсь посадовцем у КСУ – це запитання не до мене. З моменту видання указу президента пан Тупицький втратив статус судді,
– заявив Веніславський.
Він додав, що вже найближчими днями президент Володимир Зеленський оголосить конкурс на вакантні посади в Конституційному Суді.
Головне про звільнення Тупицького
- Зеленський скасував указ президента-втікача Януковича про призначення Тупицького та Олександра Касмініна суддями КСУ. Все тому, що ті "створюють загрозу нацбезпеці України".
- Президент наголосив, що судді можуть "відправлятися на заслужений відпочинок".
- За словами Веніславського, це рішення є законним і виданим в у межах повноважень президента.
- Сам Тупицький вирішив оскаржити своє звільнення, бо вважає його "незаконним".
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