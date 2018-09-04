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Взяли драгоценностей на миллион: дом "няни Вики" Заворотнюк ограбили под Москвой

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В дом Анастасии Заворотнюк ворвались неизвестные и ограбили ее почти на миллион рублей
В дом Анастасии Заворотнюк ворвались неизвестные и ограбили ее почти на миллион рублей / Соцсети

Накануне ночью в российском Подмосковье неизвестные ворвались в трехэтажный дом популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая является известной благодаря роли в сериале "Моя прекрасная няня".

Как пишет издание StarHit, перед этим артистка оставила на подоконнике сумку, в которую положила два браслета, серьги, кольцо из белого золота с бриллиантами, а также 20 тысяч рублей, поэтому злоумышленникам не пришлось долго выискивать добычу в доме – они просто забрали сумку с драгоценностями.

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По предварительным данным, сумма нанесенного материального ущерба составляет около миллиона рублей (почти 400 тысяч гривен).

Добавим, что представительница Заворотнюк подтвердила журналистам вышеизложенную информацию.

"Петр Чернышев (муж Заворотнюк – 24 канал) действительно подрался с одним из грабителей, пытаясь остановить его. В результате преступники скрылись, прихватив с собой украшения Анастасии на большую сумму. Накануне весь день полицейские провели в их доме. Собака взяла след. Сейчас продолжается расследование, устанавливаются все обстоятельства и правоохранители опрашивают свидетелей", – убеждает она.

По словам журналистов, поселение, где живет Анастасия Заворотнюк, тщательно охраняется со всех сторон, но это не спасло ее дом от проникновения злоумышленников.

Также издание напоминает, что это уже не впервые грабят Заворотнюк – в частности, известно о по меньшей мере двух таких случаях. Кроме того, как подчеркивается, актриса только недавно рассчиталась с миллионными долгами, которые у нее возникли из-за строительства.

"Она начинала строительство еще шесть лет назад, когда не было никаких предпосылок для кризиса. К сожалению для актрисы, она взяла ипотеку в валюте. Из-за резкого скачка курса доллара сумма долга выросла почти в два раза", – объясняют представители ресурса.

Напомним, 1 сентября популярную украинскую группу "СКАЙ" ограбили в Одессе. Знаменитости потеряли немало дорогостоящего оборудования.

Теги: Новости России Деньги LifeStyle Кино Ограбления
Источник: 24 Канал
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