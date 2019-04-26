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      Взялись выполнять приказ Путина: как оккупанты готовятся выдавать паспорта России на Донбассе

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      Боевики активно готовятся к выдаче российских паспортов жителям Донбасса
      Боевики активно готовятся к выдаче российских паспортов жителям Донбасса / 24 канал

      Оккупанты в Донбассе активизировались. Привлекли свое так называемое "МВД" для того, чтобы как можно быстрее выполнить приказ Путина и как можно больше упростить всем желающим получение российских паспортов.

      Главари боевиков пытаются создать "все необходимые условия", сообщает российское издание "РИА Новости".

      Читайте также: Заседание Совбеза ООН по указу Путина о паспортах РФ на Донбассе: главное

      Так, приспешники оккупантов пытаются сделать все возможное, чтобы "процесс подачи документов был максимально простым и удобным".

      Основную нагрузку при этом возьмет так называемое "министерство внутренних дел". Они будут заниматься приемом документов, проверкой правильности оформления представленных документов и доставкой этих документов на территорию России.

      Кроме того, к "МВД" присоединятся подразделения "министерства госбезопасности" и "Минюста".

      Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных территорий на Донбассе. При этом глава Кремля заявил, что выдача паспортов жителям Донбасса – это только "вопросы гуманитарного характера". Международное сообщество отреагировало мгновенно – 25 апреля Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание по этому вопросу.

      Что предусматривает скандальный указ Путина?
      Чтобы получить гражданство России, жители оккупированных территорий Украины должны написать заявление – его должны рассматривать не более трех месяцев. Лица, которые постоянно проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины могут получить паспорта РФ без обязательных экзаменов или соблюдения требования о проживании в России сроком более чем пять лет. Основное условие изменения гражданства – наличие паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР". Желающим нужно будет ехать в Ростовскую область, на месте паспорта будут получать только пророссийские боевики.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Война на Донбассе
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