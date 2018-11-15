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      Взять силой оккупированные территории и вернуть их: что ожидает Донбасс по хорватскому сценарию

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      Почему хорватский силовой сценарий неприемлем для Донбасса: объяснение экс-пленного боевиков Жемчугова
      Почему хорватский силовой сценарий неприемлем для Донбасса: объяснение экс-пленного боевиков Жемчугова / Соцсети

      Хорватский сценарий, по которому силой будут захвачены оккупированные территории Донбасса, не подходит Украине, поскольку он может спровоцировать дальнейшую эскалацию войны и новые жертвы. Зато, чтобы победить Россию, надо давить на нее экономически, правда не следует забывать и об отстаивании своих рубежей.

      Такое мнение высказал советник министра информационной политики, Герой Украины Владимир Жемчугов, передает Укринформ.

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      Некоторые предлагают хорватский, силовой сценарий, мол, взять наступлением оккупированные территории и вернуть их Украине. Это – дальнейшая неизбежная эскалация войны и новые большие жертвы. Я – сторонник экономического давления на Россию, когда мы, отстаивая свои рубежи, даем отпор врагу, а экономические санкции Европы и других мировых держав сделают свое дело, и Россию будет ждать крах, развал на куски, как это было с СССР,
      – отметил он.

      Как отметил Герой, Украина сейчас стоит оборонным щитом между Западом и Россией, и Европа это должна понимать.

      "Если бы не было этого, то 10-12 часов, только один марш-бросок танковой бригады, и российские танки могли бы быть в Берлине. Поэтому так важно, чтобы Европа помогала Украине в ее противостоянии российской агрессии. Об этом надо говорить на всех уровнях как на дипломатических, так и на бытовом", – добавил Владимир Жемчугов.

      К слову, первый украинский президент Леонид Кравчук считает, что вопрос войны на Донбассе можно решить, но это зависит от ряда факторов, в том числе и от политической воли президента России Владимира Путина.

      Кто такой Владимир Жемчугов? С мая 2014 года он был организатором и активным участником движения сопротивления против оккупации на Луганщине. С 29 сентября 2015 по 17 сентября 2016 года находился в плену боевиков "ЛНР". В плен попал с тяжелыми ранениями, подорвавшись на "растяжке". После освобождения из неволи Владимир Жемчугов начал активно участвовать в государственных и волонтерских мероприятиях в Украине и за рубежом, также экс-пленник боевиков проводит военно-патриотические лекции-беседы со школьниками, курсантами, военнослужащими.

       

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Европа Украина – Россия Война на Донбассе
      Источник: 24 Канал
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