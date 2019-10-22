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      Взять Сивохо советником в СНБО – мудрое решение, – Садовый

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      Садовый одобрительно прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
      Садовый одобрительно прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО / 24 канал

      Городской председатель Львова Андрей Садовый считает назначение Сергея Сивохо советником секретаря СНБО мудрым решением, ведь новоназначенный чиновник родом из оккупированного Донецка.

      "Я посмотрел структуру СНБО, которую предложили, была публичная информация. Очень грамотная структура. А то, что Сивохо взяли советником – это мудро, потому что он из Донецка", – сказал Садовый в эфире 24 канала.

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      "То, что секретарем СНБО является бывший мэр и губернатор Луганска, это очень мудро. Потому что он знает глубину проблематики оккупированных территорий. А нам надо их забирать, и делать это мудро", – добавил городской голова Львова.

      Комика Сергея Сивохо назначили на должность советника секретаря СНБО 21 октября. В СНБО Сивохо будет заниматься вопросами реинтеграции и восстановления Донбасса. О биографии Сивохо узнайте по ссылке.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Львова Андрей Садовой Реинтеграция Донбасса Оккупированные территории СНБО
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