Взятка главе Харьковской ОГА Товмасяну: прокурор рассказал о доказательствах НАБУ

Главе Харьковского облсовета Артуру Товмасяну сообщили о подозрении во взяточничестве. Прокуроры говорят, что доказательств достаточно. Среди них – показания свидетелей, изъятые средства и данные с мобильного телефона.

Об этом сообщили представители прокуратуры во время заседания Высшего антикоррупционного суда. Одним из главных доказательств по делу являются показания директора коммунального предприятия. Именно он и передавал взятку для того, чтобы удержаться на должности.

Ранее Следствие будет ходатайствовать о 4-миллионном залоге для главы Харьковского облсовета Товмасяна

Доказательства – информация с телефона Андрея Малыша

Также аргументом за то, что Товмасян виновен во взяточничестве, обвинение называет данные с телефона его заместителя – Андрея Малыша. Он также проходит по делу о получении взятки. Малыш переписывался со своим руководителем.

Большая часть доказательств — это сформированные в хронологическом порядке протоколы допросов Шпаркого (Сергей Шпаркий – директор Областного коммунального специализированного предприятия по выполнению норм экологической безопасности – 24 канал) за весь период с января 2021 года по июль 2021 года, которые охватывают все указанные обстоятельства,

– рассказал прокурор.

Следственные розыскные действия подтвердили факты передачи взятки. Также суду передали протоколы визуального наблюдения: деньги передавали Руслану Табанашу – адвокату, который и был посредником. Также средства получали Малыш и его помощник.

Кто и за что получал взятки по версии следствия:

В начале апреля 2021 Шпаркий передал Танабашу для Товмасяна 300 тысяч гривен – вместе с коньяком в качестве подарка;

Андрей Малыш неоднократно подчеркивал, что решением вопроса Шпаркого занимается именно Товмасян;

Также глава облсовета якобы влиял на депутатов, которые препятствовали деятельности Шпаркого.

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Что говорят адвокаты Товмасяна? Защитники уверяют, что вина главы облсовета по материалам следствия не доказана. Они считают, что показания Шпаркого писал детектив НАБУ.

Товмасян не присутствовал при общении с заказчиком, – адвокаты

Если проанализировать те материалы, Товмасян не присутствовал при общении непосредственно Танабаша с заявителем, или Малыша с заявителем. Те разговоры, которые зафиксированы, заявителя и Товмасяна, никоим образом не свидетельствуют даже о вымогательстве, передаче какой-то неправомерной выгоды,

– сказал защитник.

Прокурор не просил брать подозреваемого под стражу, однако призвал суд назначить залог в сумме 3 миллиона 999 тысяч 99 гривен. Адвокаты взамен просят о личном обязательстве.

Коротко о деле Товмасяна: