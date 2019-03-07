Взятка Тимошенко для отказа от участия в выборах: кем являются политики-злоумышленники

Журналисты выяснили, что взятку кандидату в президенты Юрию Тимошенко, чтобы тот отказался от участия в выборах, дали глава "Партии защитников Украины" Тарас Костанчук, Александр Ищенко и еще она человек, личность которого пока остается неизвестной.

Накануне пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко сообщил, что были задержаны два человека, которые пытались вручить взятку нардепу и кандидату в президенты Юрию Тимошенко. Один из злоумышленников является председателем политической партии, однако, какой именно, в ГПУ не указали. Взятка в размере 5 миллионов гривен предназначалась для того, чтобы Тимошенко снял свою кандидатуру с выборов.

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"С одной стороны, они пытались меня запугать до смерти, с другой – начинают предлагать золотые горы, чтобы сойти с пути, уступить другим. Я не хочу называть сейчас никаких фамилий, ведь все – в интересах следствия. Это Верховная Рада и люди, которые со мной сидят в одном колонном зале Верховной Рады, они же очень хорошо все знают", – отметил Тимошенко в комментарии BBC.

Политик добавляет, увидев, что запугивания не работают, злоумышленники начали предпринимать попытки его "подкупить". По его словам, эти люди пытались выйти на его окружение, начали предлагать деньги помощникам.

"Этих людей вели несколько дней, все переговоры от А до Я зафиксированы, поэтому я не думаю, что у них будет шанс уклониться. Из разговоров, которыми располагают следователи, можно четко понять, в чьих интересах эти люди действовали", – подчеркнул Тимошенко.



Один из задержанных по делу о взятке Юрию Тимошенко

Как пишет издание theБабель со ссылкой на источники в правоохранительных органах, силовики задержали председателя "Партии защитников Украины" Тараса Костанчука и Александра Ищенко. Ресурс утверждает, что именно они, по версии следствия, уговаривали Юрия Тимошенко отказаться от участия в выборах за 5 миллионов гривен. Кроме того, Костанчук, якобы, вел переписку с народным депутатом, который просил его закончить дело быстрее.

В комментарии 24 каналу в "Партии защитников Украины" отказались давать комментарий по вышеизложенной информации, аргументируя это тем, что "мало кто что пишет".

Что известно о фигурантах подкупа Тимошенко

Тарас Костанчук

Ему сейчас – 54 года. Родился он в Алчевске Луганской области. Что касается образования, то Костанчук является выпускником Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, а в 2000-х получил юридическое образование в Киевском национальном университете внутренних дел.

Известно, что он девять лет жил в Италии. В 1998 году вернулся в Украину и возглавил ЗАО "Агро-транспортной координационной службы".

Костанчук участвовал в военных действиях на Донбассе. В частности, в составе батальона Донбасс прошел Иловайск. Некоторое время был помощником депутата Семена Семенченко на общественных началах.

Касаемо политической деятельности, то он успел поработать со многими партиями. Так, с 2007 по 2012 годы был помощником депутата от "Нашей Украины – Народной Самообороны" Юрия Кармазина. А на президентских выборах 2014 года как доверенное лицо работал с кандидатом от "Оппозиционного блока" Юрием Бойко. По словам Костанчука, он получил "корочку" представителя Бойко ради конспирации, чтобы поехать в Донецк и Луганск. Правда, некоторые источники из окружения Костанчука утверждают, что Бойко еще некоторое время имел на него влияние.

На парламентских выборах 2014-го Костанчук баллотировался в 114 округе на Луганщине как самовыдвиженец. В итоге он набрал менее 5%. В 2015 году на местных выборах прошел в горсовет Вишневого по списку "Блока Петра Порошенко", но впоследствии сложил полномочия.

В июле 2015 года на довыборах в парламент Костанчук баллотировался в 205 округе в Чернигове. Его конкурентом был нынешний заместитель председателя парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко. Во время этой кампании правоохранители задержали автомобиль со списками избирателей, несколькими сотнями тысяч гривен в конвертах, агитационной продукцией Березенко и оружием. Костанчук взял ответственность на себя, а агитки БПП в своей машине назвал стечением обстоятельств. По мнению тогдашнего главного конкурента Березенко – Геннадия Корбана – Костанчук, который в итоге получил меньше одного процента голосов, был техническим кандидатом Березенко.

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В 2016-м Костанчук снова попытался попасть в парламент – как самовыдвиженец он участвовал в довыборах по 114 округу: набрал 4%.

Костанчук также был членом Движения Валентина Наливайченко "Справедливость" – руководил киевской городской парторганизацией. В апреле 2018 года на сайте партии сообщили, что больше с ним не сотрудничают.

Костанчук планировал участвовать в президентских выборах 2019-го. Его выдвинула "Партия защитников Украины", которая до 13 ноября 2018 года называлась "Колос мира". Однако ЦИК в регистрации отказала. Причиной стал пункт программы о смертной казни для госслужащих коррупционеров. Он нарушал конституционные права граждан.

В соцсетях Костанчук активно критикует действующую власть и президента. Также является основателем и руководителем "Военно-патриотического общественного объединения участников АТО "Сармат" (в честь убитого Виталия Олешко).

Александр Ищенко

О нем очень мало информации. Известно, что также воевал в батальоне Донбасс и прошел Иловайск.

Третий фигурант

Издание theБабель выяснило, что в этом деле есть еще третий фигурант. Однако о его личности журналистам пока узнать не удалось.