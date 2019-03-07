10:44
7 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО СЕРГЕЯ КИСЕЛЬОВА КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как выглядит счастье для россиян. Пиня против научного прогресса
      Вєсті Кремля
      21:30, 6 марта
      Вести.UA: Неуловимый Труханов. Лайфхак как не заметить 84 килограмма героина
      Вєсті.UA
      19:52, 6 марта
      Новые горизонты украинского кино или Как "Укртелефильм" превратился в строительную площадку
      ЦРУ
      09:00, 6 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: "Как казаки" стали культовыми
      Згадати все
      22:10, 6 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      УБИЙСТВО СЕРГЕЯ КИСЕЛЬОВА КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Взятка Тимошенко для отказа от участия в выборах: кем являются политики-злоумышленники

      513 Читати новину українською
      Один из фигурантов дела о взятке Тимошенко
      Один из фигурантов дела о взятке Тимошенко / Facebook-страница представителя ГПУ Андрея Лысенко

      Журналисты выяснили, что взятку кандидату в президенты Юрию Тимошенко, чтобы тот отказался от участия в выборах, дали глава "Партии защитников Украины" Тарас Костанчук, Александр Ищенко и еще она человек, личность которого пока остается неизвестной.

      Накануне пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко сообщил, что были задержаны два человека, которые пытались вручить взятку нардепу и кандидату в президенты Юрию Тимошенко. Один из злоумышленников является председателем политической партии, однако, какой именно, в ГПУ не указали. Взятка в размере 5 миллионов гривен предназначалась для того, чтобы Тимошенко снял свою кандидатуру с выборов.

      Читайте также: Кто такой Юрий Тимошенко: биография кандидата в президенты

      "С одной стороны, они пытались меня запугать до смерти, с другой – начинают предлагать золотые горы, чтобы сойти с пути, уступить другим. Я не хочу называть сейчас никаких фамилий, ведь все – в интересах следствия. Это Верховная Рада и люди, которые со мной сидят в одном колонном зале Верховной Рады, они же очень хорошо все знают", – отметил Тимошенко в комментарии BBC.

      Политик добавляет, увидев, что запугивания не работают, злоумышленники начали предпринимать попытки его "подкупить". По его словам, эти люди пытались выйти на его окружение, начали предлагать деньги помощникам.

      "Этих людей вели несколько дней, все переговоры от А до Я зафиксированы, поэтому я не думаю, что у них будет шанс уклониться. Из разговоров, которыми располагают следователи, можно четко понять, в чьих интересах эти люди действовали", – подчеркнул Тимошенко.

      Затримання, Юрій Тимошенко, хабар, вибори
      Один из задержанных по делу о взятке Юрию Тимошенко

      Как пишет издание theБабель со ссылкой на источники в правоохранительных органах, силовики задержали председателя "Партии защитников Украины" Тараса Костанчука и Александра Ищенко. Ресурс утверждает, что именно они, по версии следствия, уговаривали Юрия Тимошенко отказаться от участия в выборах за 5 миллионов гривен. Кроме того, Костанчук, якобы, вел переписку с народным депутатом, который просил его закончить дело быстрее.

      В комментарии 24 каналу в "Партии защитников Украины" отказались давать комментарий по вышеизложенной информации, аргументируя это тем, что "мало кто что пишет".

      Что известно о фигурантах подкупа Тимошенко

      Тарас Костанчук

      Затримання, Юрій Тимошенко, хабар, вибори, Тарас Костанчук

      Ему сейчас – 54 года. Родился он в Алчевске Луганской области. Что касается образования, то Костанчук является выпускником Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, а в 2000-х получил юридическое образование в Киевском национальном университете внутренних дел.

      Известно, что он девять лет жил в Италии. В 1998 году вернулся в Украину и возглавил ЗАО "Агро-транспортной координационной службы".

      Костанчук участвовал в военных действиях на Донбассе. В частности, в составе батальона Донбасс прошел Иловайск. Некоторое время был помощником депутата Семена Семенченко на общественных началах.

      Касаемо политической деятельности, то он успел поработать со многими партиями. Так, с 2007 по 2012 годы был помощником депутата от "Нашей Украины – Народной Самообороны" Юрия Кармазина. А на президентских выборах 2014 года как доверенное лицо работал с кандидатом от "Оппозиционного блока" Юрием Бойко. По словам Костанчука, он получил "корочку" представителя Бойко ради конспирации, чтобы поехать в Донецк и Луганск. Правда, некоторые источники из окружения Костанчука утверждают, что Бойко еще некоторое время имел на него влияние.

      На парламентских выборах 2014-го Костанчук баллотировался в 114 округе на Луганщине как самовыдвиженец. В итоге он набрал менее 5%. В 2015 году на местных выборах прошел в горсовет Вишневого по списку "Блока Петра Порошенко", но впоследствии сложил полномочия.

      В июле 2015 года на довыборах в парламент Костанчук баллотировался в 205 округе в Чернигове. Его конкурентом был нынешний заместитель председателя парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко. Во время этой кампании правоохранители задержали автомобиль со списками избирателей, несколькими сотнями тысяч гривен в конвертах, агитационной продукцией Березенко и оружием. Костанчук взял ответственность на себя, а агитки БПП в своей машине назвал стечением обстоятельств. По мнению тогдашнего главного конкурента Березенко – Геннадия Корбана – Костанчук, который в итоге получил меньше одного процента голосов, был техническим кандидатом Березенко.

      Читайте также: Тимошенко рассердилась на Порошенко за однофамильца на выборах президента

      В 2016-м Костанчук снова попытался попасть в парламент – как самовыдвиженец он участвовал в довыборах по 114 округу: набрал 4%.

      Костанчук также был членом Движения Валентина Наливайченко "Справедливость" – руководил киевской городской парторганизацией. В апреле 2018 года на сайте партии сообщили, что больше с ним не сотрудничают.

      Костанчук планировал участвовать в президентских выборах 2019-го. Его выдвинула "Партия защитников Украины", которая до 13 ноября 2018 года называлась "Колос мира". Однако ЦИК в регистрации отказала. Причиной стал пункт программы о смертной казни для госслужащих коррупционеров. Он нарушал конституционные права граждан.

      В соцсетях Костанчук активно критикует действующую власть и президента. Также является основателем и руководителем "Военно-патриотического общественного объединения участников АТО "Сармат" (в честь убитого Виталия Олешко).

      Александр Ищенко

      О нем очень мало информации. Известно, что также воевал в батальоне Донбасс и прошел Иловайск.

      Затримання, Юрій Тимошенко, хабар, вибори, Олександр Іщенко

      Третий фигурант

      Издание theБабель выяснило, что в этом деле есть еще третий фигурант. Однако о его личности журналистам пока узнать не удалось.

      blog_ava
      8 марта – праздновать или нет? Опрос
      сегодня
      746
      Теги: Новости политики Новости Украины Выборы Президента 2019 АТО Юрий Тимошенко Взятка
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Медицинская реформа: что предлагают кандидаты в президенты
      сегодня , 10:05 Медицинская реформа: что предлагают кандидаты в президенты
      Інна Жолобович 428
      Падение Джастина Трюдо: как из любимчика миллионов превратиться в изгоя
      сегодня , 00:45 Падение Джастина Трюдо: как из любимчика миллионов превратиться в изгоя
      Іван Яковина 642
      "Укроборонпром" мертвий, або Як оцінити реформи від Порошенка за місяць до виборів
      6 марта , 22:01 "Укроборонпром" мертвий, або Як оцінити реформи від Порошенка за місяць до виборів
      Артем Овдієнко 1544
      Лучшие смартфоны февраля – рейтинг Техно 24
      6 марта , 21:03 Лучшие смартфоны февраля – рейтинг Техно 24
      218
      Как сделать реформу "Укроборонпрома" эффективной
      6 марта , 17:03 Как сделать реформу "Укроборонпрома" эффективной
      Юрій Бутусов 226
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      IKEA в Украине: стало известно, какие особенности будет иметь доставка
       26 декабря 2018 , 14:17
      Известное британское издание назвало Крым российским
       12 июня 2017 , 23:37
      Сегодня завершилась дисквалификация Срны, который был отстранен за употребление допинга на 17 месяцев
       22 августа 2018 , 16:43
      "Неймовірно шикарна ганьба" та "Шевченко спеціально "злив" Бойка": як Україна реагувала на розгром від Словаччини
       17 ноября 2018 , 12:53
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук