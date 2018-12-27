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      Взятка в размере миллиона: главу банка поймали на вымогательстве неправомерной выгоды – фото

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      Взятка в размере миллиона: главу банка поймали на вымогательстве неправомерной выгоды
      Взятка в размере миллиона: главу банка поймали на вымогательстве неправомерной выгоды / Фото из открытых источников

      В четверг, 26 декабря, правоохранители задержали руководительницу структурного подразделения киевского банка при получении ею неправомерной выгоды в размере 5 тысяч долларов.

      Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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      В ходе следствия полицейские выяснили, что руководитель финансового учреждения организовала преступную "схему" получения средств.

      поліція хабар київ банк Полиция задержала женщину, которая организовала "схему" получения средств//Фото: Национальная полиция

      Известно, что эта схема начала действовать с ноября 2018 года. Полиция установила, что за реализацию имущества банка по заниженной стоимости чиновник требовала почти миллион гривен.

      Более того, 26 декабря вечером правоохранители задержали злоумышленницу при получении очередного транша неправомерной выгоды в размере 5 тысяч долларов.

      поліція київ хабар мільйон банкПолиция изъяла неправомерную выгоду в размере 5 тысяч долларов//Фото: Национальная полиция

      Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

      Теги: Новости Украины СБУ Криминальные новости Коррупция Банки Взятка Полиция Новости Киева
      Источник: 24 Канал
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