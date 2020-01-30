Взятки элитными внедорожниками: как ректор университета на Донетчине зарабатывал на студентах

В Донецкой области ректор университета брал взятки в виде элитных внедорожников. Он получил три автомобиля BMW общей стоимостью более 2,8 миллиона гривен за зачисление иностранных студентов в учебное заведение.

Сейчас завершено досудебное расследование в отношении ректора одного из высших учебных заведений Донецкой области, сообщили на сайте Офиса генпрокурора.

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По информации следствия, чиновник в течение 2018 года получил от иностранных студентов два автомобиля BMW X3. Их стоимость превышает 1,2 миллиона гривен. А также BMW X5 стоимостью более 1,6 миллиона гривен. Таково было его вознаграждение за подписание приказов о зачислении иностранцев на обучение в университет.

Кроме того, ректор вуза внес в ежегодную декларацию ложную информацию о BMW X3. Он отметил, что получил авто на основании вымышленного договора займа.

Сейчас идет ознакомление подозреваемого и его адвоката с материалами досудебного расследования. Впоследствии обвинительный акт передадут в суд.