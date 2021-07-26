Сообщником Малыша оказался адвокат Руслан Танабаш. Для него суд избрал меру пресечения в виде 2 месяцев под стражей или залог.

Тем временем ОПЗЖ не будет выгонять заместителя председателя Харьковского облсовета, которого поймали на взятке

Мера пресечения для сообщника Малыша

Если для самого чиновника – заместителя главы Харьковского областного совета – альтернативу содержания под стражей определили в более чем 4 миллиона гривен, то для его сообщника – только 713 тысяч гривен.

Танабаша подозревают в том, что он был посредником в получении взятки. В случае внесения залога на подозреваемого наложат ряд процессуальных обязанностей. Срок действия меры пресечения – до 20 сентября 2021 года.

Обратите внимание! В Специализированной антикоррупционной прокуратуре не сообщают имен подозреваемых. Впрочем, журналист Олег Новиков в своем телеграм-канале отметил, что это Руслан Танабаш.

В "Оппозиционной платформе – За жизнь" тем временем подчеркнули, что не намерены выгонять Андрея малыша из партии. Глава фракции в облсовете заявил, что сначала решение о виновности его однопартийца нужно доказать в суде.

Задержание Андрея Малыша: что известно