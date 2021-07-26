Миллионная взятка в Харьковского областного совета: сообщника Малыша также взяли под арест
Источник:САП
Заместитель председателя Харьковского облсовета Андрей Малыш и его сообщник требовали взятку более миллиона гривен. Обоим им избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Сообщником Малыша оказался адвокат Руслан Танабаш. Для него суд избрал меру пресечения в виде 2 месяцев под стражей или залог.
Тем временем ОПЗЖ не будет выгонять заместителя председателя Харьковского облсовета, которого поймали на взятке
Мера пресечения для сообщника Малыша
Если для самого чиновника – заместителя главы Харьковского областного совета – альтернативу содержания под стражей определили в более чем 4 миллиона гривен, то для его сообщника – только 713 тысяч гривен.
Танабаша подозревают в том, что он был посредником в получении взятки. В случае внесения залога на подозреваемого наложат ряд процессуальных обязанностей. Срок действия меры пресечения – до 20 сентября 2021 года.Обратите внимание! В Специализированной антикоррупционной прокуратуре не сообщают имен подозреваемых. Впрочем, журналист Олег Новиков
В "Оппозиционной платформе – За жизнь" тем временем подчеркнули, что не намерены выгонять Андрея малыша из партии. Глава фракции в облсовете заявил, что сначала решение о виновности его однопартийца нужно доказать в суде.
Задержание Андрея Малыша: что известно
- Заместителя председателя Харьковского облсовета Андрея Малыша вместе с сообщником-адвокатом разоблачили на взятке в более чем миллион гривен.
- Деньги предназначались для того, чтобы глава коммунального предприятия остался на своей должности.
- Малыша отправили под стражу с альтернативой внесения залога в размере 4,75 миллиона гривен.
- По информации СМИ, в деле фигурирует и председатель облсовета Артур Товмасян. В то же время он заявляет, что не причастен к делам своего заместителя.