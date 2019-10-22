Взяточничество в СИЗО: заключенных в Киеве и Одессе отпускали на свободу
Продолжается расследование относительно коррупционных схем, которые имели место в Киевском и Одесском следственных изоляторах. Работники этих мест лишения свободы, вероятно, способствовали выходу на волю заключенных.
По крайней мере на это указывает журналистское расследования проекта "Следствие.инфо" под названием "Тюрьма возможностей". По факту вероятных нарушений Государственное бюро расследований уже начало досудебное расследование.
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В программе содержится информация о возможных противоправных действиях правоохранителей. Те якобы способствуют свободному перемещению заключенных за пределы СИЗО.
Журналисты собрали ряд доказательств, согласно которым осужденным двух следственных изоляторов позволяют свободно передвигаться на свободе без наручников и надлежащей охраны, а также – проводить незаконные встречи.
Резонансное расследование "Тюрьма возможностей": видео
Следователи ГБР проверяют эти факты, а также возможную причастность к преступлениям работников Киевского и Одесского СИЗО.
Что расследует ГБР по этому резонансному делу?
- Вероятное злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия;
- Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере.
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