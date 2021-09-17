Прогремел взрыв в квартире в Кривом Роге: раздавались крики детей
17 сентября 2021 , 11:03Читати новину українською
Источник:"Первый Городской"
В Кривом Роге утром 17 сентября прогремел взрыв в одной из 9-этажек Долгинцевского района. По словам очевидцев, из квартиры, где это произошло, раздаются крики детей.
К спасателям относительно инцидента обратились примерно в 10:15. Это произошло на улице Мухина.
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Лежала оконная рама
Заявительница сообщила, что живет в этом доме. Она позвонила спасателям сразу, когда это произошло. По словам женщины, на земле лежала дверная или оконная рама.
Туда срочно направили сотрудников ГСЧС и несколько скорых. Кроме этого, выехали специалисты Криворожской газовой службы.
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