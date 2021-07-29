Взорвались почтоматы "Новой почты" в Киеве и Одессе: фото

В Киеве на Оболони взорвался почтомат "Новой почты". Впоследствии в сети сообщили, что аналогичный случай произошел в Одессе.

Это произошло 29 июля. По предварительной версии, в ящики поставили взрывные устройства.

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Правоохранители работают на месте взрыва почтомата в Киеве / Фото Нацполиции

Взрыв в Киеве

В столице взорвался почтомат в торговом центре в Оболонском районе.

Туда немедленно прибыли взрывотехники и следователи. По данным правоохранителей, там сдетонировало самодельное устройство на основе пиротехнических изделий.



Пол в месте, где взорвался почтомат "Новой почты" в Киеве / Фото Нацполиции

В результате инцидента никто не пострадал. Правоохранители пока не открывали уголовное производство, поскольку до сих пор устанавливают обстоятельства произошедшего.



Остатки устройства, которое взорвалось в почтомате / Фото Нацполиции

Что произошло в Одессе

О том, что прогремел взрыв в Одессе, сообщили в телеграме "Думская". Это произошло в почтомате по адресу Николаевская дорога, 170а. По предварительной информации никто не пострадал.



Место, где взорвался Одесский почтомат "Новой почты" / Фото телеграма "Думкая"