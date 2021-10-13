Взорвался газ в доме в Одесской области: в каком состоянии пострадавшие
Источник:ГСЧС Одесской области
В поселке Большая Михайловка в Раздельнянском районе Одесской области, произошел взрыв газа в одном из домов. Как следствие, пострадали два человека, которых госпитализировали с сильными ожогами.
Это произошло примерно в половине 3 часов ночи 13 октября. Когда спасатели прибыли, они установили, что пожар после инцидента не начался.
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Назвали причину инцидента
Газ взорвался в квартире 2-этажного дома на улице Молодежная. Хозяйка и ее сожитель попали в больницу с многочисленными ожогами. Медики сообщили, что пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.
Последствия взрыва газа в доме: смотрите видео ГСЧС
Также пожарные проверили стены и установили, что опорные конструкции дома не повреждены. Поэтому соседям пострадавших ничего не угрожает. Но все же, в результате взрыва возникло разрушение межкомнатной перегородки в квартире,
Кроме этого, повредились двери и окна. Правоохранители начали устанавливать обстоятельства инцидента. Пока известна лишь вероятная причина взрыва – несоблюдение правил пожарной безопасности.
Квартира, в которой взорвался газ: смотрите видео ГСЧС
На видео заметно, что помещение превратилось в сплошную свалку. На полу там разбросано много поврежденных вещей. Также полностью разрушилась мебель.