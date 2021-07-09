Об этом сообщили в комментарии 24 каналу в ГСЧС Одесской области. Это произошло примерно в 13 часов.

Другой случай Под Кривым Рогом мужчина погиб от взрыва: назвали причину

Пострадавшего госпитализировали

Сразу после взрыва загорелось помещение площадью 30 квадратных метров. Спасатели по приезду почти сразу погасили возгорание.

В телеграм-канале "Ху***ая Одесса" сообщили, что взрывом задело мужчину. Как следствие его госпитализировали в 10 больницу Одессы.

На фото с места видно, что загорелось подвальное помещение. Там обгорели стены и потолок.

Место, где взорвался газовый баллон / Фото телеграм "Ху***ая Одесса"

Обратите внимание! В Киеве 6 июля в школе на улице Миколайчука случился пожар. Возгорание произошло в гардеробе, который расположен в подвале. К счастью, в этот момент в школе никого не было.