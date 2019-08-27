11:34
27 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      САММИТ G7 ВЕРХОВНАЯ РАДА АНДРЕЙ БОГДАН ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: В России дефицит ОМОНовцев. Епархия по чрезвычайным ситуациям.
      Вєсті Кремля
      19:54, 24 августа
      Вести.UA. Жир: Луценко "развеял" мифы о Порошенко. Куда метит Вакарчук
      Вєсті.UA
      17:11, 24 августа
      Кто и за сколько продает государственные корабли: резонансное расследование
      ЦРУ
      09:00, 23 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      САММИТ G7 ВЕРХОВНАЯ РАДА АНДРЕЙ БОГДАН ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Взорвался ядерный реактор, – в Норвегии указали на причину утечки радиации под Архангельском

      188 Читати новину українською
      В России мог взорваться ядерный реактор
      В России мог взорваться ядерный реактор / Иллюстративное фото

      Скорее всего, на военном полигоне под российским Архангельском взорвалась не ракета, а ядерный реактор. На это указывает ряд доказательств.

      В частности – наличие некоторых продуктов распада. Об этом рассказал руководитель отдела исследований и разработок норвежского агентства, осуществляющего вывод ядерных объектов из эксплуатации, Нилс Бомер в комментарии "Радио Свобода".

      Актуально: Взрыв и радиация под Архангельском: первые фото и видео с места инцидента

      Наличие таких продуктов распада, как барий и стронций происходит от ядерной цепной реакции. Это доказательство того, что взорвался реактор,
      – подчеркнул он.

      Отметим, что ближайшая к Нёноксу атомная электростанция – Кольская – расположена в 455 километрах от поселка.

      Дело в том, что о составе радиоактивного облака заговорили в самой России. Так, Росгидрометцентр обнародовал отчет, в котором есть информация о том, откуда и какие пробы воздуха брали в РФ в период с 8 по 23 августа.

      В документе говорится о том, что радиоактивное облако после взрыва под Архангельском появилось из-за распада изотопов бария, стронция и лантана.

      Кстати, в Норвегии уже отмечались заявлениями о взрыве на российском полигоне. Так, из последнего – ученые рассказали, что взрывов вообще могло быть два. Один – наземный, другой – в воздухе. А вот русский физик Ирина Шрайбер убеждена, что взрыв произошел под водой.

      Что известно о взрыве под Архангельском?

      Он произошел 8 августа на военном полигоне в российском поселке Нёнокса. После того, как он прозвучал, в соседнем городке Северодвинск резко подскочил уровень радиации. В Минобороны РФ эту информацию опровергли. Впрочем, впоследствии Росгидрометцентр поразил обнародованными данными: 8 августа радиационный фон в Северодвинске подскочил в 16 раз.

      В результате взрыва погибли 7 человек, еще с десяток получили ранения. По меньшей мере, в 6 человек врачи диагностировали лучевую болезнь.

      Между тем Путин говорит, что у него все под контролем и все россияне находятся в полной безопасности. Интересно, что на режимный объект, где произошел взрыв, российских МЧСников не пустили, с последствиями аварии собственными силами боролись военные из части. Полигон в поселке Нёнокса, на котором произошел взрыв, предназначен для испытания баллистических межконтинентальных ракет и крылатых и зенитных ракетных комплексов морского базирования.

      blog_ava
      Сто дней президента Зеленского: об увольнениях и назначениях
      сегодня
      1889
      Теги: Взрыв в Архангельске Взрыв Новости России Ядерная безопасность
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      The Maneken станет лицом нового психологического киберпанк романа "Дилер реальности"
      сегодня , 10:05 The Maneken станет лицом нового психологического киберпанк романа "Дилер реальности"
      Під обкладинкою 133
      Сто дней президента Зеленского: об увольнениях и назначениях
      сегодня , 09:50 Сто дней президента Зеленского: об увольнениях и назначениях
      Інна Жолобович 1889
      Если не банк: где безопасно хранить ценности
      сегодня , 11:00 Если не банк: где безопасно хранить ценности
      20
      Визит Шойгу – прелюдия перед окончательным контролем России над Молдовой
      сегодня , 08:40 Визит Шойгу – прелюдия перед окончательным контролем России над Молдовой
      Блог Медіа 1835
      Война Кремля в Сирии – провал за провалом
      26 августа , 19:00 Война Кремля в Сирии – провал за провалом
      Сергій Климовський 4557
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук