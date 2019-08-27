Взорвался ядерный реактор, – в Норвегии указали на причину утечки радиации под Архангельском

Скорее всего, на военном полигоне под российским Архангельском взорвалась не ракета, а ядерный реактор. На это указывает ряд доказательств.

В частности – наличие некоторых продуктов распада. Об этом рассказал руководитель отдела исследований и разработок норвежского агентства, осуществляющего вывод ядерных объектов из эксплуатации, Нилс Бомер в комментарии "Радио Свобода".

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Наличие таких продуктов распада, как барий и стронций происходит от ядерной цепной реакции. Это доказательство того, что взорвался реактор,

– подчеркнул он.

Отметим, что ближайшая к Нёноксу атомная электростанция – Кольская – расположена в 455 километрах от поселка.

Дело в том, что о составе радиоактивного облака заговорили в самой России. Так, Росгидрометцентр обнародовал отчет, в котором есть информация о том, откуда и какие пробы воздуха брали в РФ в период с 8 по 23 августа.

В документе говорится о том, что радиоактивное облако после взрыва под Архангельском появилось из-за распада изотопов бария, стронция и лантана.

Кстати, в Норвегии уже отмечались заявлениями о взрыве на российском полигоне. Так, из последнего – ученые рассказали, что взрывов вообще могло быть два. Один – наземный, другой – в воздухе. А вот русский физик Ирина Шрайбер убеждена, что взрыв произошел под водой.

Что известно о взрыве под Архангельском?

Он произошел 8 августа на военном полигоне в российском поселке Нёнокса. После того, как он прозвучал, в соседнем городке Северодвинск резко подскочил уровень радиации. В Минобороны РФ эту информацию опровергли. Впрочем, впоследствии Росгидрометцентр поразил обнародованными данными: 8 августа радиационный фон в Северодвинске подскочил в 16 раз.

В результате взрыва погибли 7 человек, еще с десяток получили ранения. По меньшей мере, в 6 человек врачи диагностировали лучевую болезнь.

Между тем Путин говорит, что у него все под контролем и все россияне находятся в полной безопасности. Интересно, что на режимный объект, где произошел взрыв, российских МЧСников не пустили, с последствиями аварии собственными силами боролись военные из части. Полигон в поселке Нёнокса, на котором произошел взрыв, предназначен для испытания баллистических межконтинентальных ракет и крылатых и зенитных ракетных комплексов морского базирования.