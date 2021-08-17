Взрослых рядом не было: под Днепром на 8-летнего мальчика упал кусок строительного материала

Возле кинотеатра "Мир" в Каменском 8-летний мальчик гулял вместе с отцом. Впоследствии ребенок перешел ограждение строительной площадки. Там в то время были ремонтные работы. Вдруг на мальчика упал кусок стройматериала. Он получил незначительные травмы.

Несчастный случай произошел 16 августа. Об этом сообщил неравнодушный местный житель Евгений Крохмаль.

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Упал из-за ветра

Известно, что во время инцидента ребенок остался без присмотра отца. На мальчика упал небольшой кусок строительного материала. Отмечают, что стройматериал упал от ветра. Поэтому он получил незначительные травмы.

Ребенка отвезли в больницу в Днепре в нейрохирургическое отделение. Он в сознании, находится в общей палате.

Местный Евгений Крохмаль говорит, что информация, которую подавали раньше, не совсем правильная. В СМИ сообщали, что на ребенка упала демонтированная брусчатка.

Текст публикации местного жителя Евгения Крохмаля:

16 августа возле кинотеатра "Мир", на левом берегу Каменского произошел инцидент с 8-летним мальчиком.

Как сообщалось ранее, ребенок, который ходил возле кинотеатра с отцом, прошел ограждение, и попал на строительную площадку, где выполняются ремонтные работы.

Исходя из того, что ребенок остался без присмотра взрослого на строительной площадке, он получил незначительную травму от маленького куска строительного материала, который упал от ветра. Ребенка госпитализировали врачи в детское нейрохирургическое отделение больницы города Днепр. К счастью, у мальчика тяжелых повреждений не нашли, он в сознании, в общей палате, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Должен заметить, что вчерашняя информация от очевидцев инцидента была недостаточно достоверной.

Уважаемые родители, пожалуйста, контролируйте своих детей и их движение, особенно в местах, где временно ведутся строительные работы.

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