Взрослым тоже нужны сказки: эротические картины от львовской художницы
Львовская художница Лидия Матвиенко презентовала несколько соблазнительных картин из цикла "Сказки для взрослых". Она убеждена, что взрослым они не менее нужны, чем детям. Разве что немного другого характера.
Как отмечает Матвиенко в описании проекта, ее сказки – это смесь эмоций, чувств, фантазий, эротики, любви и либидо в одинаковых или разных пропорциях.
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"И пусть каждый найдет себя тут сам, затаит дыхание, вспомнит эйфорическое состояние, улыбнется, узнает свою маску, отголоски прошлого или невоплощенную до сих пор фантазию", – гооворить художница.
Источник: 24 Канал
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