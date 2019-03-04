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      Взрослым тоже нужны сказки: эротические картины от львовской художницы

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      Картина Лидии Матвиенко "Выпей душу, запей водой"
      Картина Лидии Матвиенко "Выпей душу, запей водой" / Facebook // Лидия Матвиенко

      Львовская художница Лидия Матвиенко презентовала несколько соблазнительных картин из цикла "Сказки для взрослых". Она убеждена, что взрослым они не менее нужны, чем детям. Разве что немного другого характера.

      Как отмечает Матвиенко в описании проекта, ее сказки – это смесь эмоций, чувств, фантазий, эротики, любви и либидо в одинаковых или разных пропорциях.

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      "И пусть каждый найдет себя тут сам, затаит дыхание, вспомнит эйфорическое состояние, улыбнется, узнает свою маску, отголоски прошлого или невоплощенную до сих пор фантазию", – гооворить художница.


      Лидия Матвиенко "Полюбовники"
       

      Лидия Матвиенко "Я распознаю тебя"
       

      Лидия Матвиенко "Непослушная принцесса"
       

      Лидия Матвиенко "Хорошая девочка" / "Gooood girl"
       

      Лидия Матвиенко "Ох уж эти глаза"
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      Теги: Новости Украины Новости культуры Новости Львова Исскусство
      Источник: 24 Канал
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