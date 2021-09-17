Траурная церемония началась в Храме рождества пресвятой Богородицы в 10 часов утра. Храм расположен на улице Набережная Заводская, 92Б. А похоронить женщину должны на городском кладбище Никополя.

Ранее В Днепре простились с погибшим при взрыве Алексеем Кавлаком

Прощание с Дарьей Гречищевой / Фото Укринформ

Что известно о погибшей

Коллеги вспоминают женщину как одну из лучших сотрудниц регионального ГСЧС. Отдел, который она возглавляла, считают "одним из самых передовых, самых профессорских и мощных среди всех региональных пресс-служб".

Кроме работы она также была волонтером Красного Креста. В ГСЧС акцентируют на том, что она была надежной, компанейской и хорошим человеком. Больше о Дарье читайте по ссылке.

Обратите внимание! В этот день отмечается День спасателя. 17 сентября обычно выражают свою благодарность спасателям, которые каждый день рискуют своей жизнью ради других.

Основное об этом взрыве