Взрыв авто в Днепре: начали прощаться с погибшей Дарьей Гречищевой

В Днепре утром 17 сентября начали прощание с сотрудницей ГСЧС Дарьей Гречищевой. Женщина погибла при взрыве авто 15 сентября.

Траурная церемония началась в Храме рождества пресвятой Богородицы в 10 часов утра. Храм расположен на улице Набережная Заводская, 92Б. А похоронить женщину должны на городском кладбище Никополя.

Ранее В Днепре простились с погибшим при взрыве Алексеем Кавлаком

Прощание с Дарьей Гречищевой / Фото Укринформ

Что известно о погибшей

Коллеги вспоминают женщину как одну из лучших сотрудниц регионального ГСЧС. Отдел, который она возглавляла, считают "одним из самых передовых, самых профессорских и мощных среди всех региональных пресс-служб".

Кроме работы она также была волонтером Красного Креста. В ГСЧС акцентируют на том, что она была надежной, компанейской и хорошим человеком. Больше о Дарье читайте по ссылке.

Основное об этом взрыве

На проспекте Богдана Хмельницкого 15 сентября взорвался автомобиль Nissan Primera.

Сразу погибли 2 человека, которые были в авто.

Впоследствии стало известно, что это была пресс-секретарь ГСЧС и член организации "Украинский легион" Алексей Кавлак.

Впоследствии и полиция, и СБУ заявили, что это могло быть терактом.

В этот день отмечается День спасателя. 17 сентября обычно выражают свою благодарность спасателям, которые каждый день рискуют своей жизнью ради других.