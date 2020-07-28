На Львовщине взорвался джип на базе отдыха: погиб 41-летний мужчина – фото
В Мостиском районе Львовской области утром 28 июля взорвался автомобиль. В результате взрыва погиб 41-летний мужчина родом из Львова. Полиция устанавливает его личность.
Инцидент произошел в селе Княжий мост. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.
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Детали взрыва авто на Львовщине
- Полиция выяснила, что взрыв произошел около шести утра на базе отдыха.
- Взорвался автомобиль Mitsubishi Pajero. Внутри машины был 41-летний мужчина, который погиб в результате взрыва.
- Пока в полиции не говорят о причинах взрыва. На месте происшествия работают эксперты-взрывотехники, кинологи, а также сотрудники других служб и подразделений полиции Львовщины.
Взрыв джипа во Львовской области / Фото УНН
Полиция работает на месте взрыва / Фото УНН
Село Княжий мост на карте: