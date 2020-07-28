В Мостиском районе Львовской области утром 28 июля взорвался автомобиль. В результате взрыва погиб 41-летний мужчина родом из Львова. Полиция устанавливает его личность.

Инцидент произошел в селе Княжий мост. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области. Читайте также От взрыва возле собственного автомобиля погиб работник райсовета в Нежине Детали взрыва авто на Львовщине Полиция выяснила, что взрыв произошел около шести утра на базе отдыха.

Взорвался автомобиль Mitsubishi Pajero. Внутри машины был 41-летний мужчина, который погиб в результате взрыва.

Пока в полиции не говорят о причинах взрыва. На месте происшествия работают эксперты-взрывотехники, кинологи, а также сотрудники других служб и подразделений полиции Львовщины.

Взрыв джипа во Львовской области / Фото УНН

Полиция работает на месте взрыва / Фото УНН Обратите внимание! В июле по Украине прокатилась целая волна терактов, взрывов и сообщений о минировании (взрывчатку искали в аэропортах, медицинских учреждениях, гостиницах и банках). Село Княжий мост на карте: