Сейчас начали сбор материальной помощи родным погибшей. Его проводит кума и подруга женщины Оксана Бугарь.

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Хоронить будут в Никополе

Похороны женщины состоятся 17 сентября. Траурная церемония прощания начнется в Храме Рождества Пресвятой Богородицы в 10 утра. Он расположен в жилом массиве Красный Камень по адресу Набережная Заводская, 92Б.

А сами похороны состоятся в Никополе. Женщину похоронят на городском кладбище, на улице Электрометалургов.

Обратите внимание! Работница ГСЧС Евгения Дудка написала в своем фейсбуке, что можно финансово помочь родным погибшей. Это можно сделать по этому номеру карты 5168 7450 1906 4689 Оксана Бугарь (кума и подруга Дарьи).

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