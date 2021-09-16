Сейчас начали сбор материальной помощи родным погибшей. Его проводит кума и подруга женщины Оксана Бугарь.
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Хоронить будут в Никополе
Похороны женщины состоятся 17 сентября. Траурная церемония прощания начнется в Храме Рождества Пресвятой Богородицы в 10 утра. Он расположен в жилом массиве Красный Камень по адресу Набережная Заводская, 92Б.
А сами похороны состоятся в Никополе. Женщину похоронят на городском кладбище, на улице Электрометалургов.
Основное об этом взрыве
- На проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре 15 сентября взорвался Nissan Primer.
- Там находились два человека, которые сразу погибли.
- Кроме спикера ГСЧС, там был член патриотической организации "Украинский легион" и ветеран АТО Алексей Кавлак.
- Сначала в полиции предположили, что это мог быть теракт.
- Впоследствии в СБУ заявили, что также так считают.
- СМИ предположили, что это могло быть заказное убийство.