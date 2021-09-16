Взрыв автомобиля в Днепре: где и когда будут прощаться с погибшей Дарьей Гречищевой
16 сентября 2021 , 13:16Читати новину українською
Источник:ГСЧС Днепропетровщины
Стало известно, когда пройдет церемония прощания с спикером ГСЧС Дарьей Гречищевой, которая погибла от взрыва автомобиля в Днепре 15 сентября. Также рассказали, где именно пройдет церемония.
Сейчас начали сбор материальной помощи родным погибшей. Его проводит кума и подруга женщины Оксана Бугарь.
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Хоронить будут в Никополе
Похороны женщины состоятся 17 сентября. Траурная церемония прощания начнется в Храме Рождества Пресвятой Богородицы в 10 утра. Он расположен в жилом массиве Красный Камень по адресу Набережная Заводская, 92Б.
А сами похороны состоятся в Никополе. Женщину похоронят на городском кладбище, на улице Электрометалургов.Обратите внимание! Работница ГСЧС Евгения Дудка написала в своем фейсбуке, что можно финансово помочь родным погибшей. Это можно сделать по этому номеру карты 5168 7450 1906 4689 Оксана Бугарь (кума и подруга Дарьи).
Основное об этом взрыве
- На проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре 15 сентября взорвался Nissan Primer.
- Там находились два человека, которые сразу погибли.
- Кроме спикера ГСЧС, там был член патриотической организации "Украинский легион" и ветеран АТО Алексей Кавлак.
- Сначала в полиции предположили, что это мог быть теракт.
- Впоследствии в СБУ заявили, что также так считают.
- СМИ предположили, что это могло быть заказное убийство.