Взрыв автомобиля в Днепре: где и когда будут прощаться с погибшей Дарьей Гречищевой

Стало известно, когда пройдет церемония прощания с спикером ГСЧС Дарьей Гречищевой, которая погибла от взрыва автомобиля в Днепре 15 сентября. Также рассказали, где именно пройдет церемония.

Сейчас начали сбор материальной помощи родным погибшей. Его проводит кума и подруга женщины Оксана Бугарь.

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Хоронить будут в Никополе

Похороны женщины состоятся 17 сентября. Траурная церемония прощания начнется в Храме Рождества Пресвятой Богородицы в 10 утра. Он расположен в жилом массиве Красный Камень по адресу Набережная Заводская, 92Б.

А сами похороны состоятся в Никополе. Женщину похоронят на городском кладбище, на улице Электрометалургов.

Основное об этом взрыве

На проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре 15 сентября взорвался Nissan Primer.

Там находились два человека, которые сразу погибли.

Кроме спикера ГСЧС, там был член патриотической организации "Украинский легион" и ветеран АТО Алексей Кавлак.

Сначала в полиции предположили, что это мог быть теракт.

Впоследствии в СБУ заявили, что также так считают.

СМИ предположили, что это могло быть заказное убийство.