Взрыв автомобиля в Днепре: где и когда будут прощаться с погибшей Дарьей Гречищевой

16 сентября 2021 , 13:16
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Источник:

ГСЧС Днепропетровщины

Стало известно, когда пройдет церемония прощания с спикером ГСЧС Дарьей Гречищевой, которая погибла от взрыва автомобиля в Днепре 15 сентября. Также рассказали, где именно пройдет церемония.

Сейчас начали сбор материальной помощи родным погибшей. Его проводит кума и подруга женщины Оксана Бугарь.

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Хоронить будут в Никополе

Похороны женщины состоятся 17 сентября. Траурная церемония прощания начнется в Храме Рождества Пресвятой Богородицы в 10 утра. Он расположен в жилом массиве Красный Камень по адресу Набережная Заводская, 92Б.

А сами похороны состоятся в Никополе. Женщину похоронят на городском кладбище, на улице Электрометалургов.

Обратите внимание! Работница ГСЧС Евгения Дудка написала в своем фейсбуке, что можно финансово помочь родным погибшей. Это можно сделать по этому номеру карты 5168 7450 1906 4689 Оксана Бугарь (кума и подруга Дарьи).

Основное об этом взрыве

  • На проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре 15 сентября взорвался Nissan Primer.
  • Там находились два человека, которые сразу погибли.
  • Кроме спикера ГСЧС, там был член патриотической организации "Украинский легион" и ветеран АТО Алексей Кавлак.
  • Сначала в полиции предположили, что это мог быть теракт.
  • Впоследствии в СБУ заявили, что также так считают.
  • СМИ предположили, что это могло быть заказное убийство.
Автор: Олександр Марчак