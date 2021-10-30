Взрыв на АЗС в Харьковской области: до сих пор продолжают гореть остатки конденсата

В Харьковской области 28 октября произошел мощный взрыв прогремевший на заправке WOG. В течение нескольких дней не удается ликвидировать возгорание, продолжают гореть остатки коденсата.

К счастью жертв и пострадавших в результате пожара нет. На автозаправке дежурят 5 спасателей и одна единица пожарной техники.

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На АЗС продолжает гореть газовый конденсат

В ГСЧС пояснили, что из-за запорной арматуры подземной емкости продолжает гореть газовый конденсат.

Причиной такого чрезвычайного происшествия стало то, что водитель грузовика сбил газораспределительную колонку. Струя пламени поднялась на 1,5 метра вверх. Огонь перекинулся на 2 грузовика на АЗС, они полностью сгорели.

Пострадавших в результате взрыва нет

К счастью, одна из фур была пустой, с другой водитель успел вовремя выпрыгнуть. Спасатели объясняют: огонь локализовали, однако ликвидировать его не удастся, пока не догорит весь газовый конденсат.

Смотрите фото с места пожара / Фото ГСЧС:

Смотрите видео с АЗС / Видео ГСЧС:

Кратко о деталях взрыва на АЗС: