Взрыв на АЗС в Харьковской области: до сих пор продолжают гореть остатки конденсата
Источник:ГСЧС
В Харьковской области 28 октября произошел мощный взрыв прогремевший на заправке WOG. В течение нескольких дней не удается ликвидировать возгорание, продолжают гореть остатки коденсата.
К счастью жертв и пострадавших в результате пожара нет. На автозаправке дежурят 5 спасателей и одна единица пожарной техники.
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На АЗС продолжает гореть газовый конденсат
В ГСЧС пояснили, что из-за запорной арматуры подземной емкости продолжает гореть газовый конденсат.
Причиной такого чрезвычайного происшествия стало то, что водитель грузовика сбил газораспределительную колонку. Струя пламени поднялась на 1,5 метра вверх. Огонь перекинулся на 2 грузовика на АЗС, они полностью сгорели.
Пострадавших в результате взрыва нет
К счастью, одна из фур была пустой, с другой водитель успел вовремя выпрыгнуть. Спасатели объясняют: огонь локализовали, однако ликвидировать его не удастся, пока не догорит весь газовый конденсат.
Смотрите фото с места пожара / Фото ГСЧС:
Смотрите видео с АЗС / Видео ГСЧС:
Кратко о деталях взрыва на АЗС:
- Возгорание и взрыв случились примерно в 4:30 28 октября.
- Водитель, сбивший колонку, гражданин Турции.
- АЗС расположена на трассе Киев – Харьков – Довжанский возле села Рай-Оленевка.
- На ликвидацию пожара прибыли 40 спасателей и несколько единиц техники.