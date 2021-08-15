В момент взрыва погибшие мужчина и женщина находились в квартире на первом этаже.

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На место происшествия оперативно прибыла следственно-оперативная группа, работники ГСЧС, а также – представители газовой службы. Детали трагедии пока устанавливаются.

По предварительным данным полиции, в домовладении произошел взрыв газовоздушной смеси. Правоохранители открыли 2 уголовных производства.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным погибших.

Взрыв в Днепре: главное

Сообщение о взрыве в Днепре правоохранители получили около 8:50 утра.

Трагедия произошла на улице Шмидта в Центральном районе города.

Жертвами стали 2 человека. Информации о пострадавших на данный момент нет.

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