Версия, что взрыв в доме на Позняках произошел именно из-за утечки газа, является достаточно реальной. Такое мнение высказала жительница соседнего подъезда Екатерина Редько.

Квартиру Екатерины, расположенной в пятом подъезде, почти не задело, ведь эпицентр взрыва находился в одной из квартир шестого подъезда. Об этом Редько сказала в эксклюзивном комментарии 24 каналу.

Важно Мощный взрыв в Киеве на Позняках: последние новости

Екатерина рассказала, что по проекту дом имел лишь пять подъездов. Однако впоследствии достроили еще один – шестой.

Она отметила, что сильно пострадали только те квартиры, которые были рядом с эпицентром взрыва. Тогда как соседние помещения из вне выглядят не поврежденными.



Взрыв дома на Позняках / kiev.informator.ua

Спасатели эвакуировали жильцов всего дома и только после полуночи людям разрешили забрать вещи первой потребности. Екатерина объяснила, что люди, которые охраняют квартиры от мародерства, действительно не пускали никого в дом.

У нас на прошлой неделе сняли счетчик и моя мама сразу сказала, что воняет газом. Версия, что взрыв произошел из-за утечки газа, является реальной, потому что недавно меняли счетчики и проверяли их,

– заявила жительница дома.

Она добавила, что в профильные ведомства жильцы не звонили.

Актуально Взрыв на Позняках: работы внутри дома прекратили из-за угрозы обвала

Взрыв газа в доме на Позняках: главное

Взрыв в девятиэтажном доме произошел утром 21 июня. Были разрушены квартиры от четвертого по восьмой этаж.

В результате взрыва погибли трое человек – двое женщин в возрасте 77 и 45 лет и 29-летний мужчина. Спасатели продолжают поиски двух мужчин – 1976 и 1967 годов рождения.

Есть две версии случившегося: взрыв газовоздушной смеси или от неизвестного взрывного устройства.

Накануне взрыва в многоэтажке на Позняках в Киеве, дом проверяла газовая служба. Работники "Киевгаза" проводили проверку счетчиков. Состояние газовых сетей в доме назвали удовлетворительным. Однако жители жаловались на запах газа в квартирах.

Спасатели говорят об угрозе обвала дома, а Кличко заявил, что дом таки разберут.



Как уберечься от взрыва газа дома / Инфографика 24 канала