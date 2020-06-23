В Киеве спасатели нашли тело пятого погибшего на месте обрушения дома на Позняках. Это мужчина 1976 года рождения.

Тело обнаружили ночью, сообщили в ГСЧС. До этого спасатели нашли тело еще одного мужчины 1967 года, говорится в сообщении ГСЧС.

Вот это да Тряхнуло страшно: появилось видео момента взрыва дома на Позняках

Погибшего на месте происшествия опознал сосед.

Таким образом всех пятерых жертв взрыва, которых искали под обломками дома, найдено.

Кто погиб в результате взрыва:

женщина 1943 года рождения

женщина 1974 года рождения

мужчина 1991 года рождения

мужчина 1967 года рождения

мужчина 1976 года рождения

Добавим, что трое погибших являются членами одной семьи – отец, мать и сын. Это Владимир, Инна и Евгений Недашковские. В живых осталась только дочь Анастасия, которая в это время находилась в ванной комнате.

Есть ли под завалами еще люди – пока неизвестно.

Смотрите видео изнутри дома в Киеве, где произошел взрыв (18+):

Взрыв в доме на Позняках: главное

Взрыв в доме произошел около 10 утра 21 июня. Были разрушены квартиры с четвертого по восьмой этаж.

В результате взрыва погибли пять человек. Еще пятеро получили травмы.

Секция дома, где произошел взрыв, реконструкции не подлежит. Ее снесут, а жильцам дома (40 квартир) дадут новые квартиры в городе.

Версия, что причиной взрыва могла стать взрывчатка – не подтвердилась. Наиболее вероятная причина – утечка газа.



Как уберечься от взрыва газа дома / Инфографика 24 канала​

