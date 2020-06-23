Взрыв дома на Позняках: спасатели нашли тело пятого погибшего
В Киеве спасатели нашли тело пятого погибшего на месте обрушения дома на Позняках. Это мужчина 1976 года рождения.
Тело обнаружили ночью, сообщили в ГСЧС. До этого спасатели нашли тело еще одного мужчины 1967 года, говорится в сообщении ГСЧС.
Вот это да Тряхнуло страшно: появилось видео момента взрыва дома на Позняках
Погибшего на месте происшествия опознал сосед.
Таким образом всех пятерых жертв взрыва, которых искали под обломками дома, найдено.
Кто погиб в результате взрыва:
- женщина 1943 года рождения
- женщина 1974 года рождения
- мужчина 1991 года рождения
- мужчина 1967 года рождения
- мужчина 1976 года рождения
Добавим, что трое погибших являются членами одной семьи – отец, мать и сын. Это Владимир, Инна и Евгений Недашковские. В живых осталась только дочь Анастасия, которая в это время находилась в ванной комнате.
Есть ли под завалами еще люди – пока неизвестно.
Смотрите видео изнутри дома в Киеве, где произошел взрыв (18+):
Взрыв в доме на Позняках: главное
- Взрыв в доме произошел около 10 утра 21 июня. Были разрушены квартиры с четвертого по восьмой этаж.
- В результате взрыва погибли пять человек. Еще пятеро получили травмы.
- Секция дома, где произошел взрыв, реконструкции не подлежит. Ее снесут, а жильцам дома (40 квартир) дадут новые квартиры в городе.
- Версия, что причиной взрыва могла стать взрывчатка – не подтвердилась. Наиболее вероятная причина – утечка газа.