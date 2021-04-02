В Одессе в жилом доме 2 апреля произошел взрыв бытового газа, который вызвал пожар. Один из пострадавших умер в больнице. А полиция начала уголовное производство по факту взрыва.

Трагический инцидент произошел на 2 этаже 3-этажного дома в Хуторском переулке.

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Есть жертва инцидента

Взрыв газа привел к пожару. В ней пострадали 5 человек, 3 из них доставили в местную больницу, еще 2 отказались от госпитализации. Впоследствии один из пострадавших умер в больнице.

По информации ТСН погибший мужчина был владельцем квартиры, где произошел взрыв. Взрывной волной его выбросило на улицу, в результате чего он получил тяжелые травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью.

Что рассказали о взрыве жители дома

Одна из жительниц дома Светлана рассказала, что ей с семьей выжить удалось лишь чудом. Женщина и ее дети вышли на улицу всего за несколько минут до взрыва. Их квартира расположена именно над той, где произошел взрыв.

Соседка отметила, что погибший жил сам и болел. "Мама у него умерла, может, полгода назад. Он один, инвалид, у него нет зубов, у него правая рука не работала, сахар высокий", – заявила она.

На момент инцидента в квартире была еще одна женщина, она в больнице.

Полиция начала дело

Одесские полицейские начали уголовное производство по факту взрыва газа в жилом доме по статье о нарушении пожарной безопасности.

На месте происшествия продолжают работать работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и следственно-оперативная группа.

Напомним, взрыв произошел в Одессе в квартире на втором этаже. Он повредил часть опорной стены и межэтажные лестницы. Огонь охватил 50 квадратных метров. Всего чрезвычайники эвакуировали 15 жителей дома. Одиннадцать человек остались без жилья, их планируют отселить.