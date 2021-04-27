Взрыв газа в Одессе: сотрудники ГСЧС обнародовали видео спасения людей из-под завалов
На улице Серова, 38 В Одессе вечером 26 апреля произошел взрыв газа в доме. В сети появились сразу несколько видео спасения пожилых мужчины и женщины. Они оказались в ловушке завалов.
Источник:ГСЧС Одесской области
Обломки здания разбирали 18 спасателей. На видео с места видно, что люди были зажаты, но не слишком глубоко
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На видео, которое опубликовала ГСЧС, виден только момент доставания женщины. Ее вынесли с места, где было здание, на руках.
Впоследствии ее переложили на носилки, чтобы забрать в скорую. В процессе спасатели повторяли ей, что все хорошо и не нужно бояться.
Спасение женщины из-под обломков: видео ГСЧС Одесской области
Что известно об инциденте
- Взрыв газа произошел примерно в 22:24.
- произошло разрушение капитальных конструкций одноэтажного дома и 1 квартиры.
- Под завалами оказались только 2 человека.
- 83-летнюю женщину отвезли в больницу в состоянии средней тяжести.
- Мужчина отказался от госпитализации.
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