На улице Серова, 38 В Одессе вечером 26 апреля произошел взрыв газа в доме. В сети появились сразу несколько видео спасения пожилых мужчины и женщины. Они оказались в ловушке завалов.

Обломки здания разбирали 18 спасателей. На видео с места видно, что люди были зажаты, но не слишком глубоко

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На видео, которое опубликовала ГСЧС, виден только момент доставания женщины. Ее вынесли с места, где было здание, на руках.

Впоследствии ее переложили на носилки, чтобы забрать в скорую. В процессе спасатели повторяли ей, что все хорошо и не нужно бояться.

Спасение женщины из-под обломков: видео ГСЧС Одесской области

Что известно об инциденте

Взрыв газа произошел примерно в 22:24.

произошло разрушение капитальных конструкций одноэтажного дома и 1 квартиры.

Под завалами оказались только 2 человека.

83-летнюю женщину отвезли в больницу в состоянии средней тяжести.

Мужчина отказался от госпитализации.

Обратите внимание! В Соломенском районе Киева 3 апреля произошел взрыв в доме. Как следствие обрушилось двухэтажное здание. Под завалами искали людей.