Сейчас все пострадавшие от взрыва находятся на лечении. В частности, 3 пациентов разместили в больнице неотложной помощи.
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Что говорят медики
Сейчас состояние всех пострадавших стабильное, поэтому угрозы для их жизни нет. По словам медиков, 3 ребят получили множественные осколочные ранения, повреждения грудной клетки и брюшной полости.
Похожими являются ранения и у 33-летнего мужчины. Сейчас он находится в Институте неотложной хирургии. Однако 18-летнего парня, получившего травмы в результате взрыва гранаты, пришлось срочно прооперировать.
Удалены все инородные тела, осколки. Сейчас состояние пациента средней тяжести, но стабильное. Важные органы не задели. Все инородные тела находились в мягких тканях,
– заявил заместитель главного врача 17 городской больницы хирургической помощи Борис Мамаев.
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Взрыв гранаты в Харькове: что известно
- В Основянском районе Харькова 8 июня мужчина бросил гранату в компанию людей. Ранения получили 5 человек. Их госпитализировали в медучреждения с травмами различной степени тяжести.
- По данным правоохранителей, конфликт возник между 29-летним мужчиной и компанией. Он бросил гранату во время ссоры.
- Правоохранители начали уголовное производство по статьям о покушении на убийство и незаконном обращении с оружием и взрывчатыми веществами.
- За такие действия мужчине грозит ограничение свободы сроком от 10 до 15 лет или даже пожизненное заключение.