Сейчас все пострадавшие от взрыва находятся на лечении. В частности, 3 пациентов разместили в больнице неотложной помощи.

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Что говорят медики

Сейчас состояние всех пострадавших стабильное, поэтому угрозы для их жизни нет. По словам медиков, 3 ребят получили множественные осколочные ранения, повреждения грудной клетки и брюшной полости.

Похожими являются ранения и у 33-летнего мужчины. Сейчас он находится в Институте неотложной хирургии. Однако 18-летнего парня, получившего травмы в результате взрыва гранаты, пришлось срочно прооперировать.

Удалены все инородные тела, осколки. Сейчас состояние пациента средней тяжести, но стабильное. Важные органы не задели. Все инородные тела находились в мягких тканях,

– заявил заместитель главного врача 17 городской больницы хирургической помощи Борис Мамаев.

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