Взрыв гранаты в Кривом Роге: пострадали 3 полицейских, а подрывник потерял ногу

В Кривом Роге прямо во дворе жилого дома в руках местного жителя взорвалась граната. В результате инцидента пострадали четыре человека, трое из которых – полицейские, приехавшие на вызов.

К счастью, никто из внезапных прохожих не получил травм. В доме подрывника обнаружили еще несколько незаконных боеприпасов.

Напомним Мужчина подорвался на гранате в Кривом Роге: появилось видео момента взрыва

От взрыва пострадали 4 человека

В результате взрыва травмы получил 61-летний мужчина, который и взорвал гранату. Как отметили в МВД, о намерениях подрывника рассказала взволнованная продавщица магазина.

На вызов сразу же приехали полицейские и начали с мужчиной вести диалог. Его удалось уговорить и он отдал правоохранителям один боеприпас РГД-5, который держал в руках. Однако после этого внезапно из кармана достал вторую гранату, он вытащил предохранитель и стал держать ее в руке. В течение 20 минут его уговаривали не бросать боеприпас, впрочем, напрасно. В один момент он все же бросил гранату на землю.



Взрывника госпитализировали с тяжелыми травмами

Инцидент из окон своих квартир успели снять очевидцы. На одном из видео видно, как полицейские разбегаются от подрывника, а затем вспыхивает яркое пламя.

Момент подрыва гранаты в Кривом Роге: смотрите видео

Как сообщили правоохранители, трое полицейских пострадали в результате этого взрыва. Относительно состояния их здоровья пока информации нет. Впоследствии в МВД обнародовали их фото: заметно, что они получили осколочные ранения.



Пострадали бойцы полицейской роты ТОР

Сам же подрывник получил значительно более серьезные повреждения. В результате взрыва мужчине оторвало ногу. Он выжил, но в тяжелом состоянии находится в больнице.

Что нашли у подрывника и что ему грозит

В этот же день в доме мужчины полиция провела обыски и изъяла еще 2 гранаты. Дома подрывник хранил гранаты РГД-5 с запалами к ним.



Гранаты, которые нашли у мужчины дома

По данному факту открыли 2 уголовных производства:

по части 1 статьи 263 – незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов;

по части 1 статьи 348 – посягательство на жизнь работника правоохранительного органа.

Досудебное расследование продолжается.