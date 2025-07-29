Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Криворожское районное управление полиции и Общественное. Источники СМИ в полиции рассказали детали инцидента.

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Что известно о взрыве гранаты в Кривом Роге?

Сначала появилась информация о взрыве гранаты в Центрально-Городском районе Кривого Рога, в результате чего погиб мужчина. По словам медиков ранения получила 45-летняя женщина. Ее в тяжелом состоянии госпитализировали.

Впоследствии правоохранители сообщили, что открыли уголовное производство по факту покушения на убийство женщины. Следствие выяснило, что инцидент произошел около 17:00 в одном из частных домов в понедельник, 28 июля.

Во время конфликта из-за ревности муж потерпевшей бросил в комнате гранату Ф-1, в результате которой женщина получила телесные повреждения. После этого мужчина применил вторую гранату, от взрыва которой погиб на месте. 45-летнюю женщину с многочисленными травмами госпитализировали в больницу,

– говорится в сообщении полиции.

В то же время местная жительница Антонина рассказала журналистам, что эти женщина и мужчина жили вместе. Ничего плохого о них она не рассказала. Говорит, что не слышала, чтобы они ссорились или распивали алкогольные напитки.

К слову, недавно 44-летний житель Ривненского района из-за ревности облил себя и 41-летнюю жену бензином и поджег в автомобиле. Обидчик умер в больнице, а за жизнь пострадавшей с 70% ожогов тела до сих пор борются.