Взрыв в многоэтажке в Киеве: движение транспорта по проспекту Григоренко ограничили
В киевской многоэтажке утром 21 июня произошел мощный взрыв газа. Из-за этого движение транспорта по проспекту Григоренко временно ограничили.
На месте трагического инцидента работают сотрудники патрульной полиции, спасатели и медики, сообщили в Фейсбуке патрульной полиции Киева.
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Правоохранители оградили место происшествия и обеспечивают безопасность на прилегающей территории.
Движение транспортных средств по проспекту Григоренко временно ограничено,
– говорится в сообщении.
Кроме того, полицейские помогают эвакуировать людей и предоставляют им домедицинскую помощь.
Движение на проспекте Григоренко в Киеве ограничили: смотрите карту
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Взрыв газа в Киеве: что известно
- В одной из многоэтажек Киева утром 21 июня – произошел мощный взрыв. В результате повреждены сразу несколько этажей.
- Спасатели привлекли 75 человек и 15 единиц техники.
- Эвакуировали 21 человека. По предварительным данным полиции погибли два человека, еще трое находятся под завалами. В то же время в СМИ говорят о шести людях, которых еще не смогли вытащить.
- Правоохранители оцепили территорию и никого туда не пускают. Сотрудники ГСЧС проверяют каждый подъезд относительно возможной утечки газа.
- На место трагедии приехали мэр Киева Виталий Кличко и глава МВД Арсен Аваков. По слова мэра Киева, поврежденный дом разберут.
- Аваков отметил, что причиной трагедии мог стать взрыв или газовоздушной смеси, или взрывного устройства.
- Прокуратура Киева возбудила уголовное дело.
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