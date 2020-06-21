В киевской многоэтажке утром 21 июня произошел мощный взрыв газа. Из-за этого движение транспорта по проспекту Григоренко временно ограничили.

На месте трагического инцидента работают сотрудники патрульной полиции, спасатели и медики, сообщили в Фейсбуке патрульной полиции Киева.

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Правоохранители оградили место происшествия и обеспечивают безопасность на прилегающей территории.

Движение транспортных средств по проспекту Григоренко временно ограничено,

– говорится в сообщении.

Кроме того, полицейские помогают эвакуировать людей и предоставляют им домедицинскую помощь.

Движение на проспекте Григоренко в Киеве ограничили: смотрите карту

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Взрыв газа в Киеве: что известно

В одной из многоэтажек Киева утром 21 июня – произошел мощный взрыв. В результате повреждены сразу несколько этажей.

Спасатели привлекли 75 человек и 15 единиц техники.

Эвакуировали 21 человека. По предварительным данным полиции погибли два человека, еще трое находятся под завалами. В то же время в СМИ говорят о шести людях, которых еще не смогли вытащить.

Правоохранители оцепили территорию и никого туда не пускают. Сотрудники ГСЧС проверяют каждый подъезд относительно возможной утечки газа.

На место трагедии приехали мэр Киева Виталий Кличко и глава МВД Арсен Аваков. По слова мэра Киева, поврежденный дом разберут.

Аваков отметил, что причиной трагедии мог стать взрыв или газовоздушной смеси, или взрывного устройства.

Прокуратура Киева возбудила уголовное дело.

Смотрите видео Антона Дробовича с места взрыва газа в Киеве

Еще одно видео с места взрыва в Киеве:

Последствия взрыва в доме: смотрите видео