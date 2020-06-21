Правительство детально изучит причины взрыва в многоэтажке на Позняках в Киеве 21 июня, который унес жизни по меньшей мере 2 человек. Кабмин, Офис Президента и КГГА скоординируют действия, чтобы оказать помощь пострадавшим.

Причины взрыва будет рассматривать комиссия ТЭБ и ЧС

22 июня из-за взрыва в Киеве соберут комиссию по технологически-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в телеграмме.

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Держу ситуацию на личном контроле. На месте происшествия находятся глава МВД Арсен Аваков и руководитель ГСЧС Николай Чечеткин. От них оперативно получаю информацию о ходе спасательных работ и расследовании причин взрыва,

– отметил Шмыгаль.

Дом, вероятно, разберут

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, дом, в котором прогремел взрыв, вряд ли удастся восстановить. Вероятнее всего, здание разберут. Пока жителей отселят в интернат. На месте инцидента развернули палаточный городок, чтобы люди могли отдохнуть и поесть.

Внутрь дома будут впускать только после тщательного обследования взрывотехников и ГСЧС. Только тогда жители смогут забрать деньги и документы.

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Взрыв в Киеве: все, что известно

Взрыв произошел 21 июня в 10:00 в девятиэтажном жилом доме, который расположен на улице Соломии Крушельницкой, 1/5.

По меньшей мере два человека погибли .

. Более 20 человек эвакуировали спасатели, еще несколько человек могут находиться под завалами.

Спасатели вынуждены действовать очень осторожно, ведь конструкции повреждены.

​Прокуратура Киева уже возбудила уголовное дело по части 2 статьи 270 (нарушение установленных требований пожарной безопасности). Правоохранители предполагают, что это мог быть как взрыв газовоздушной смеси, так и неизвестной взрывчатки.

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