Взрыв на Позняках в Киеве: спасатели продолжают разбирать завалы
В Киеве на Позняках 21 июня в 10 утра произошел взрыв в жилом доме на улице Крушельницкой. Часть жильцов дома засыпало завалами, поэтому спасатели разбирают их уже больше двух суток.
Оперативную информацию о ликвидации последствий взрыва в Киеве опубликовала Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
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За время проведения спасательной операции к ней привлекли несколько сотен человек. Лишь в последний день – более 200 человек, из которых 103 спасателей.
Им удалось разобрать завалы пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей здания. При этом спасателям приходилось работать в условиях, когда мог случиться еще один обвал.
В ходе операции спасатели эвакуировали из дома 23 человек, а еще трех деблокировали из-под завалов. К сожалению, спасатели также достали и тела 5 жертв трагедии.
Спасательная операция на Позняках: смотрите видео
Спасатель в руинах дома на Позняках в Киеве / фото ГСЧС
Взрыв на Позняках в Киеве: коротко о главном
- Трагедия произошла около 10 утра в воскресенье, 21 июня. В результате взрыва с 5 по 8 этажи здания были повреждены.
- Из-за взрыва погибли 5 человек. Из них трое члены одной семьи Недашковских. Выжилла только младшая дочь Анастасия.
- Жители дома, где произошел взрыв, рассказали, что за несколько дней до взрыва к ним приходили коммунальщики и что-то "ремонтировали". После этого в доме пахло газом.
- Полиция уже возбудила уголовное дело из-за взрыва в доме, виновников ищут. Между тем жильцов дома обещают обеспечить жильем к зиме.