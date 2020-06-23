В Киеве на Позняках 21 июня в 10 утра произошел взрыв в жилом доме на улице Крушельницкой. Часть жильцов дома засыпало завалами, поэтому спасатели разбирают их уже больше двух суток.

Оперативную информацию о ликвидации последствий взрыва в Киеве опубликовала Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

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За время проведения спасательной операции к ней привлекли несколько сотен человек. Лишь в последний день – более 200 человек, из которых 103 спасателей.

Им удалось разобрать завалы пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей здания. При этом спасателям приходилось работать в условиях, когда мог случиться еще один обвал.

В ходе операции спасатели эвакуировали из дома 23 человек, а еще трех деблокировали из-под завалов. К сожалению, спасатели также достали и тела 5 жертв трагедии.

Спасательная операция на Позняках: смотрите видео

Спасатель в руинах дома на Позняках в Киеве / фото ГСЧС

Взрыв на Позняках в Киеве: коротко о главном