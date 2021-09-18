Спасателям удалось вывести из дома хозяина квартиры и его 10-летнего соседа. Еще несколько детей сами вышли на улицу.

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Полиция возбудила уголовное производство по факту взрыва

Полиция начала уголовное производство по нарушению установленных законодательством требований пожарной безопасности. Сейчас проводят расследование.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа 2040 гривен, до двух лет исправительных работ или до трех лет ограничения свободы.

Что известно о взрыве в многоэтажке в Кривом Роге

Взрыв произошел около 10:00 утра на седьмом этаже дома на улице Мухиной. В квартире находился 52-летний хозяин квартиры и двое его внуков. Без пострадавших не обошлось.

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У мужчины, которому принадлежит квартира, диагностировали отравление продуктами горения. То же касалось и его 10-летнего соседа. Однако оба пострадавших отказались ехать в больницу.