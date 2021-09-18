Взрыв в многоэтажке в Кривом Роге: в полиции говорят о нарушении пожарной безопасности
Источник:"Первый городской"
В Кривом Роге 17 сентября в одной из квартир прогремел взрыв, который вызвал пожар. К счастью, жертв не было. Правоохранители говорят, что инцидент спровоцировало нарушение пожарной безопасности.
Спасателям удалось вывести из дома хозяина квартиры и его 10-летнего соседа. Еще несколько детей сами вышли на улицу.
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Полиция возбудила уголовное производство по факту взрыва
Полиция начала уголовное производство по нарушению установленных законодательством требований пожарной безопасности. Сейчас проводят расследование.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа 2040 гривен, до двух лет исправительных работ или до трех лет ограничения свободы.
Что известно о взрыве в многоэтажке в Кривом Роге
Взрыв произошел около 10:00 утра на седьмом этаже дома на улице Мухиной. В квартире находился 52-летний хозяин квартиры и двое его внуков. Без пострадавших не обошлось.
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У мужчины, которому принадлежит квартира, диагностировали отравление продуктами горения. То же касалось и его 10-летнего соседа. Однако оба пострадавших отказались ехать в больницу.