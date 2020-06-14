В одном из сел Беляевского района Одесской области, мужчины нашли гранаты РГД-5. Они принесли их домой и стали разбирать на своем дворе. Этот опрометчивый шаг привел к травмам: осколки нанесли травмы пятерым личностям.

Как рассказывают в полиции Одесской области, опасную находку мужчины обнаружили в одном из карьеров. Несколько гранат РГД-5 они решили забрать себе, принесли домой и начали разбирать.

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Мужчинам, которые устроили такую опасную затею, от 23-х до 29-ти лет. Когда начали разбирать боеприпас, он взорвался и разлетелся на осколки. Кроме трех мужчин, занимавшихся "изучением гранат", пострадали еще две женщины. 26-летняя и 71-летняя пострадавшие были рядом с мужчинами во дворе.

Женщина была рядом на момент взрыва

Мужчины, которые разобрали гранату ипожилая пострадавшая

На место сразу же прибыли следственно-оперативная группа Усатовского отделения полиции и взрывотехники. Полицейские изъяли еще две гранаты.

Другие обстоятельства происшествия устанавливаются, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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