Огонь охватил помещение, площадь которого 20 квадратных метров. Спасатели рассказали детали этого инцидента.

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Квартира, где произошел взрыв, и спасенный мальчик / Фото ГСЧС

Госпитализация не понадобилась

Незадолго после начала пожара в квартиру на 7 этаже поднялись пожарные. Они установили, что там в этот момент находился мужчина, которому примерно 52 года (родился в 1969 году). Также на балконе соседней квартиры был маленький мальчик.

Их эвакуировали с противогазами и начали тушить пожар. Ребенок не пострадал, а мужчина имел легкое токсическое отравление. Однако он отказался от госпитализации.

Полностью потушили огонь в 10:35. На фото с места видно, что на стенах осталось много черных следов. Также частично повредились многие вещи и выбило окна балкона.

Спасатели в квартире, где прогремел взрыв: смотрите видео ГСЧС

Какова причина возгорания

Телеграмм "Сегодня" сообщает, что причиной взрыва могла быть газовая смесь. Однако неизвестно, какая именно. Основные причины взрыва газа – изношенность коммуникаций, неисправное оборудование или халатность людей.

Что было известно ранее