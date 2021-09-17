Взрыв и пожар квартиры в Кривом Роге: рассказали детали инцидента
Источник:ГСЧС Днепропетровщины
В Кривом Роге утром 17 сентября прогремел взрыв в 9-этажке. Оказалось, что после этого там начался пожар. Из-за дыма мужчина, который там был, получил отравление.
Огонь охватил помещение, площадь которого 20 квадратных метров. Спасатели рассказали детали этого инцидента.
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Квартира, где произошел взрыв, и спасенный мальчик / Фото ГСЧС
Госпитализация не понадобилась
Незадолго после начала пожара в квартиру на 7 этаже поднялись пожарные. Они установили, что там в этот момент находился мужчина, которому примерно 52 года (родился в 1969 году). Также на балконе соседней квартиры был маленький мальчик.
Их эвакуировали с противогазами и начали тушить пожар. Ребенок не пострадал, а мужчина имел легкое токсическое отравление. Однако он отказался от госпитализации.
Полностью потушили огонь в 10:35. На фото с места видно, что на стенах осталось много черных следов. Также частично повредились многие вещи и выбило окна балкона.
Спасатели в квартире, где прогремел взрыв: смотрите видео ГСЧС
Какова причина возгорания
Телеграмм "Сегодня" сообщает, что причиной взрыва могла быть газовая смесь. Однако неизвестно, какая именно. Основные причины взрыва газа – изношенность коммуникаций, неисправное оборудование или халатность людей.
Что было известно ранее
- Это произошло на улице Мухина в Долгинцевском районе.
- К спасателям позвонили в 10:15.
- Также туда прибыли правоохранители, служба газа и скорая.
- Сначала СМИ сообщали, что в квартире были дедушка и 3 его внуков.
- Свидетели слышали, что после взрыва был детский крик.