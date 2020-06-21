В Киеве на Позняках 21 июня произошел взрыв в многоквартирном доме, в результате которого погибли по меньшей мере двое людей. Наиболее вероятная причина – взрыв газа, поэтому полиция пришли с обысками в газораспределительную компанию.

Полиция проводит неотложные обыски в газораспределительной и других коммунальных службах, обслуживающих дом, сообщает Министерство внутренних дел Украины.

Все, что известно В киевской многоэтажке произошел мощный взрыв, есть погибшие – фото, видео

Проводится экспертиза состояния здания из-за возможного дальнейшего разрушения. После получения экспертного заключения мы сможем дать доступ людям к их квартирам, чтобы они взяли с собой самые необходимые вещи,

– рассказал глава МВД Арсен Аваков.

Сейчас на месте взрыва продолжают разбирать завалы дома. К этому привлечены более 500 человек и около 50 единиц техники.

Правоохранители уже открыли уголовное дело из-за взрыва. Оно касается предполагаемого нарушения норм пожарной безопасности, а виновникам может грозить до 8 лет за решеткой.

Взрыв в Киеве: коротко