Взрыв на Позняках в Киеве: полиция пришла с обысками в газораспределительную компанию
В Киеве на Позняках 21 июня произошел взрыв в многоквартирном доме, в результате которого погибли по меньшей мере двое людей. Наиболее вероятная причина – взрыв газа, поэтому полиция пришли с обысками в газораспределительную компанию.
Полиция проводит неотложные обыски в газораспределительной и других коммунальных службах, обслуживающих дом, сообщает Министерство внутренних дел Украины.
Все, что известно В киевской многоэтажке произошел мощный взрыв, есть погибшие – фото, видео
Проводится экспертиза состояния здания из-за возможного дальнейшего разрушения. После получения экспертного заключения мы сможем дать доступ людям к их квартирам, чтобы они взяли с собой самые необходимые вещи,
– рассказал глава МВД Арсен Аваков.
Сейчас на месте взрыва продолжают разбирать завалы дома. К этому привлечены более 500 человек и около 50 единиц техники.
Правоохранители уже открыли уголовное дело из-за взрыва. Оно касается предполагаемого нарушения норм пожарной безопасности, а виновникам может грозить до 8 лет за решеткой.
Взрыв в Киеве: коротко
- Он случился в одной из многоэтажек на Позняках 21 июня около 10 утра. Вероятной причиной называют утечку газа.
- Спасатели нашли 2 тела погибших, а еще 3 людей смогли спасти из-под завалов. Как известно, под завалами могут быть еще по меньшей мере 3 человека.
- Жители дома рассказали, что за несколько дней до взрыва приходили газовики и проводили какие-то проверки. После этого в доме чувствовался запах газа.