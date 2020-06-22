На Позняках, где произошел обвал части десятиэтажки в результате взрыва, работают спасатели. Закончить расчищать завалы они планируют к вечеру понедельника, 22 июня.

Пока что на месте происшествия в продолжают работать спасатели. Они там работали всю ночь, сообщает 24 канал.

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Каркас секции здания, где произошел взрыв, держится благодаря специальным тросам, которые установили спасатели. Так они могут работать там, ища тела еще двух мужчин 1967 и 1976 года рождения.

По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, для того чтобы не допустить дальнейшего обрушения дома, спасателям пришлось провести эти тросы через квартиры, которые непосредственно не пострадали во время взрыва

"На заседании государственной комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций положительно решается вопрос о выделении средств на приобретение жилья для всех жителей, которые потеряли свои квартиры в результате чрезвычайной ситуации. Это 40 квартир секции, которая взорвалась", – заявил Геращенко.

Секция, где произошел взрыв, восстановлению не подлежит. Ее придется демонтировать.

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